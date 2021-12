Opolskie: ZUS podsumowuje wyniki kontroli zwolnień chorobowych

W trzecim kwartale tego roku opolski ZUS odzyskał kilkadziesiąt tysięcy złotych w wyniku kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich - poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. W skali kraju ZUS cofnął w tym okresie zasiłki chorobowe w wysokości 2 mln zł.

Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, wartość zasiłków chorobowych, jakie zakwestionował opolski ZUS w lipcu, sierpniu i wrześniu jest tylko trochę mniejsza od sumy cofniętych zasiłków w za całe pierwsze półrocze.

"Dzięki weryfikacji wykorzystywania zwolnień lekarskich między styczniem a czerwcem opolski ZUS odzyskał 79 tys. zł. Kontrola przeprowadzona w okresie o połowę krótszym, czyli w lipcu, sierpniu i wrześniu przyniosła podobny rezultat finansowy. W wakacyjne miesiące zweryfikowaliśmy jak 240 osób realizowało wskazania lekarzy. Na Opolszczyźnie niemal co czwarty ubezpieczony nie stosował się do zasad wykorzystywania zwolnienia chorobowego. Stąd 64 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobowego, a ZUS w Opolu odzyskał prawie 74 tys. złotych" - wyjaśnia Szczurek.

Jak wynika z danych ZUS, statystycznie mieszkańcy województwa opolskiego są poniżej średniej krajowej jeżeli chodzi o ilość nieprawidłowo wykorzystanych zwolnień. Dane ZUS obejmujące wszystkie województwa za III kwartał br. pokazują, że na 4426 osób zweryfikowanych pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnienia chorobowego, pozbawionych prawa do zasiłku zostało 1356 ubezpieczonych, co stanowi 30,6 proc.

Efekty kontroli wskazują, że podczas zakwestionowanych zwolnień chorobowych Polacy najczęściej dorabiali lub podnosili kwalifikacje zawodowe. Były także przypadki, gdy jak ustalili kontrolerzy ZUS, pacjent zamiast powracać do zdrowia w domu, odwiedzał ciekawe miejsca w kraju, choć nie brakuje przykładów, gdy korzystając z "L4" "chorzy" nabierali sił w Grecji czy Chorwacji, a nawet organizowali zaręczyny nad Bałtykiem w blasku zachodzącego słońca, co dokumentowali na portalach społecznościowych.

"Czas zwolnienia lekarskiego ma służyć rekonwalescencji, a zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę bądź ZUS ma być wsparciem podczas absencji pracowniczej. Dla osób ubezpieczonych zasiłek chorobowy jest finansową poduszką, która gwarantuje dochód, gdy naprawdę nie możemy być aktywni zawodowo" - podkreśla rzecznik opolskiego ZUS.

W planach Funduszu Chorobowego na miniony 2020 r., założono wydatki o wartości 24,5 mld zł, z których najwięcej, bo 12,5 mld zł przeznaczono na zasiłki chorobowe. Przeciętnie dzienna wysokość zasiłku chorobowego określono na 89,41 zł.