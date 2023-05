Opozycja gotowa do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera Błaszczaka

Wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka jest przygotowany, zostanie złożony najprawdopodobniej po czwartkowym posiedzeniu komisji obrony - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Wotum nieufności dla ministra obrony za zgubioną rakietę

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

11 maja wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił gen. Tomaszowi Piotrowskim, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Według ministra w sprawozdaniu z 16 grudnia, które otrzymał od DORSZ, znalazła się informacja, że tego dnia "nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą". Dodał, że ewentualne decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem.

BBN oświadczyło dzień później, że informacje, którymi dysponuje prezydent, "nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych" dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, prezydentowi nie przedstawiono też żadnego wniosku w tej sprawie.

W tej sytuacji lider PO Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka i wyraził przekonanie, że cała opozycja podpisze się pod tym wnioskiem. Rzecznik PO Jan Grabiec zapowiedział we wtorek rano w Polsat News, że "wniosek o dymisję Mariusza Błaszczaka jest gotowy, w ciągu najbliższych godzin zostanie złożony".

Opozycja ma gotowy wniosek o wotum nieufności dla ministra obrony

Po południu Grabiec przyznał w rozmowie z PAP, że wniosek jest gotowy, ale zostanie złożony w najbardziej dogodnym terminie, najprawdopodobniej po czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej. Komisja ta ma się zajmować sprawą rosyjskiej rakiety i - jak przyznał Grabiec - podczas jej obrad mogą pojawić się nowe okoliczności sprawy.

W podobny sposób o wniosku o wotum nieufności wobec Błaszczaka mówił we wtorek w Radiu Zet szef klubu KO Borys Budka. "Czekamy na komisję, która odbędzie się 25 maja, to jest komisja obrony narodowej, od wyników tej komisji uzależniamy, kiedy położymy ten wniosek" - powiedział Budka. "To jest absolutnie nieodpowiedzialny minister, który próbował swoją winę zrzucić na polskich generałów" - dodał.