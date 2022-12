Opozycja liczy na co najmniej 65 mandatów w wyborach do Senatu

Ugrupowania opozycyjne są zgodne, że w ramach Paktu Senackiego wystawią kandydatów we wszystkich 100 okręgach do Senatu, w tym w co najmniej 65 liczą na zwycięstwo. PSL przekonuje, by jeszcze poczekać z ostatecznym podziałem okręgów wyborczych między poszczególne partie.

Przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie kluby opozycyjne miały ogłosić na wspólnej konferencji prasowej powstanie nowego Paktu Senackiego na wybory w 2023 roku. Jednak zrezygnowano z tego, według polityków innych ugrupowań, pod naciskiem PSL.

Dariusz Wieczorek, który z ramienia Lewicy prowadzi rozmowy ws. Paktu Senackiego, podkreślił, że mimo pewnych napięć wciąż wszystkie ugrupowania opozycyjne są zwolennikami powtórzenia formuły startu, która sprawdziła się w 2019 roku. "W tej chwili jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy po analizie każdego z okręgów i wyselekcjonowaniu potencjalnie okręgów, w których kandydat zjednoczonej opozycji może wygrać wybory i takich okręgów mamy 65" - powiedział Wieczorek PAP.

"Jest też osiem okręgów, gdzie jest równowaga, więc tu - w zależności od tego, jaki to będzie kandydat - będą przeprowadzone dodatkowe badania i będziemy analizowali, jakiego kandydata tam wystawiać" - dodał Wieczorek. "Decyzja jest taka, że wystawiamy kandydatów - jako Pakt Senacki - we wszystkich stu okręgach" - zaznaczył.

Polityk Lewicy powiedział także, że obecnie trwają prace nad zasadami podziału ilościowego tych 65 okręgów dla poszczególnych ugrupowań. "Decyzja w tej sprawie zapadnie w styczniu" - powiedział i przekazał, że podział będzie proporcjonalny do poparcia dla poszczególnych partii politycznych.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, właśnie z wstępnego podziału okręgów mieli być niezadowoleni ludowcy, stąd przełożenie planowanej wcześniej na grudzień konferencji. Obecnie PSL ma czterech senatorów, choć trzech - wicemarszałek Michał Kamiński, Jan Filip Libicki i Kazimierz Michał Ujazdowski jest bardzo luźno związanych z partią.

Z kolei politycy PSL sugerują, że to Lewica chce za dużo, bo w tej chwili nie ma żadnego senatora, a przy konstruowaniu paktu podstawą są obecnie posiadane mandaty. "Rozumiem, że Lewica martwi się brakiem postępu w kwestii Paktu Senackiego, ale oni na własne życzenie się z tego paktu wymiksowali, bo nie mają w ogóle senatorów" - powiedział PAP Marek Sawicki (PSL).

Polityk PSL zastrzegł, że rozmowy w sprawie paktu w imieniu ludowców prowadzi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który "jest racjonalnym negocjatorem i wiele rzeczy mu się już udało". "Wiadomo, że pakt senacki bez PSL nie powstanie, ale jest jeszcze czas, żeby go domknąć. Słyszałem podpowiedzi, żeby już teraz finalizować podział okręgów, ale to by oznaczało, że już od dziś będzie można wbijać klin w te podziały" - ocenił Sawicki.

W opinii polityka PSL zarówno Pakt Senacki, jak i kwestia liczby list w wyborach do Sejmu powinna być rozstrzygana dopiero niedługo przed wyborami, planowanymi na jesień 2023. "Za dużo jest podmiotów na opozycji, żeby już dziś przedstawiły konkrety. Bo jeśli zrobią to za wcześnie, to inne szatany tu będą mieszały, jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński" - ocenił Sawicki. "Na razie więc każdy gra o swój elektorat, napina muskuły i chce wywalczyć jak najwięcej" - stwierdził polityk PSL.

Jak dowiedziała się PAP, pierwszeństwo startu do Senatu będą mieli obecni senatorowie. "Musimy się zorientować, kto ostatecznie z nich będzie startował" - mówi polityk, który zna przebieg rozmów.

Lewica nie chce podawać nazwisk ani liczby okręgów, jakich oczekuje. Być może jedynie uda się "odzyskać" lidera Polskiej Partii Socjalistycznej i senatora Wojciecha Koniecznego, który wraz z wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką oraz trójką posłów wystąpił w 2021 roku z klubu Lewica i utworzył koło PPS. Wszystko jednak jest uzależnione od rozmów z PPS o wspólnym starcie.

Kolejne spotkanie ws. Paktu Senackiego zaplanowane jest na 11 lub 12 stycznia, gdy odbędzie się pierwsze w 2023 roku posiedzenie Sejmu.

W kwestii list w wyborach do Sejmu wciąż za jedną listą całej opozycji opowiadają się PO i Lewica, przeciw są PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Według polityków Platformy kluczowe będzie stanowisko Hołowni, który, jak wynika z ich relacji, nie jest już tak nieprzejednany w tej sprawie jak wcześniej. A gdyby on się zdecydował na wspólną listę, zrobiliby to, zdaniem polityków PO, także ludowcy.

Wielu rozmówców PAP przyznaje w nieoficjalnych rozmowach, że jeśli nie będzie jednej listy, będą co najmniej trzy, albo nawet cztery, bo pod znakiem zapytania jest wtedy wspólny start Hołowni i PSL.

Największymi beneficjentami kilku list mogą być Zieloni, którzy dziś są częścią Koalicji Obywatelskiej i oficjalnie optują za jedną listą całej opozycji. Gdyby jednak było kilka list, jak wynika z informacji PAP, Zieloni zamierzają się zastanawiać, czy wybrać wspólny start z PO, jak dotąd, czy z Lewicą (jak np. w wyborach w 2015 roku), czy może z Polską 2050. Ugrupowanie Hołowni, jak zaznaczają politycy Zielonych, ma bowiem bardzo rozbudowany program dotyczący ekologii. Najważniejszą rzeczą, dzielącą Polskę 2050 z Zielonymi, jest pogląd na aborcję. Kierunkową decyzję w sprawie wyborów Zieloni mają podjąć już pod koniec stycznia.