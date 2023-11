Opozycja o polityce społecznej: priorytetem wsparcie kobiet, rozwój żłobków, waloryzacja świadczeń

Wsparcie kobiet na rynku pracy, rozwój żłobków i przedszkoli, waloryzacja zasiłków socjalnych - to niektóre z priorytetów w polityce społecznej, na które wskazują przedstawicielki KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. "Mamy zestaw rozwiązań legislacyjnych, jesteśmy przygotowani" - podkreśla Magdalena Kochan (KO).

O najważniejsze wyzwania w polityce społecznej w nowej kadencji parlamentu PAP zapytała Magdalenę Biejat (Nowa Lewica), Paulinę Hennig-Kloskę (Trzecia Droga) i Magdalenę Kochan (KO).

Polityczki opozycji wskazywały m.in. na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych, wsparcie kobiet na rynku pracy, rozbudowę żłobków i przedszkoli, waloryzację zasiłków socjalnych oraz świadczeń emerytalnych.

Magdalena Biejat zwróciła uwagę, że jednym z priorytetów w polityce społecznej jest zadbanie o osoby z niepełnosprawnościami. "Potrzebne jest uchwalenie ustawy o asystencji osobistej, waloryzacja świadczeń, rozwój mieszkań wspomaganych i reforma systemu orzecznictwa po to, żeby nie trzeba było co kilka lat udowadniać, że np. cierpi się na nieuleczalną chorobę" - wskazała nowo wybrana senatorka Nowej Lewicy.

Jak dodała, istotnym zadaniem jest także rozbudowanie sieci żłobków i przedszkoli oraz podjęcie działań na rzecz walki z nierównościami między kobietami a mężczyznami na rynku pracy. "Składa się na to zarówno zmniejszanie luki płacowej, jak poprawienie dostępu do opieki nad dziećmi" - powiedziała Biejat.

Zaznaczyła, że kluczową potrzebą jest także waloryzacja zasiłków socjalnych i progów dochodowych. "Te świadczenia nie są waloryzowane w odpowiednim tempie a brak waloryzacji progów dochodowych powoduje, że z roku na rok coraz mniej rodzin ma szansę je otrzymać. W efekcie państwo nie wspiera skutecznie osób, które naprawdę potrzebują pomocy" - powiedziała jedna z liderek Nowej Lewicy.

Pytana o ewentualne zmiany w programach społecznych, np. wprowadzenie kryterium dochodowego w 800 plus, Biejat odpowiedziała, że to świadczenie powinno być nadal powszechne.

"Według Lewicy nie powinno się wprowadzać kryteriów dochodowych. 800 plus powinno pozostać powszechnym świadczeniem. To jest rozwiązanie stosowane na Zachodzie, takie powszechne świadczenia na dzieci po prostu działają. Jest to też po prostu znacznie tańsze w obsłudze, niż rozliczanie i sprawdzanie kryteriów" - oceniła.

Wskazała, że tematem "nie na pierwsze 100 dni, ale na 30 dni", jest nowelizacja i wdrożenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustawą ma ono ruszyć od 1 stycznia 2024 r.

"Ustawa o świadczeniu wspierającym wywołała duże wzburzenie w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ponieważ wszyscy obawiają się, że pogorszy ich sytuację. Należy jeszcze raz przemyśleć poziomy wsparcia, które zostały zaproponowane, jak i zastanowić się poważnie nad punktacją, która uzależniała kolejne progi świadczeń. Tę ustawę, w mojej opinii, należy znowelizować, biorąc pod uwagę głos środowiska osób z niepełnosprawnościami i dostosować do ich potrzeb" - podkreśliła Biejat.

Wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska wskazała, że głównym priorytetem dla rządu nowej kadencji powinno być pochylenie się nad procesem pobudzenia demografii w Polsce. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości kompletnie wyłożył się na tym punkcie" - oceniła.

Hennig-Kloska podkreśliła, że podstawowym wyzwaniem jest także m.in. wsparcie kobiet w powrocie na rynek pracy po macierzyństwie. "Wiele kobiet się tego obawia, dlatego odkłada macierzyństwo na później, nie chcąc przerywać aktywności zawodowej" - mówiła.

Jak dodała, bardzo ważne jest, aby rząd wspierał rodziców w łączeniu obowiązków życia zawodowego z życiem prywatnym, poprzez m.in. budowę żłobków i przedszkoli, umożliwianie i wspieranie pracy zdalnej oraz pracy na niepełny wymiar czasu.

Wiceszefowa Polski 2050 przekazała również, że priorytetem dla nowego rządu powinno być jak najszybsze pochylenie się nad polityką zdrowia kobiet - przywróceniem bezpieczeństwa na porodówkach i oddziałach ginekologicznych.

"Nie da się ukryć, że potrzeba zmian przepisów prawa w tym zakresie. Tak, aby kobiety mogły czuć się bezpiecznie w gabinetach swoich lekarzy, na porodówkach i oddziałach ginekologicznych. Oznacza to, że potrzebna jest m.in. zmiana przepisów aborcyjnych, ale także wdrożenie nowych standardów opieki okołoporodowej i w zakresie dostępności lekarza ginekologa" - powiedziała.

Hennig-Kloska wskazała również na potrzebę zadbania o bezpieczeństwo ekonomiczne kobiet. "Jeżeli dzisiaj młode małżeństwa mają problem z dostępnością chociażby mieszkania, nawet na kredyt, no to nic dziwnego, że ociągają się z zakładaniem rodziny i powiększaniem tej rodziny" - stwierdziła.

"Jeżeli będziemy mieli bardziej stabilne warunki w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego, dostępne mieszkania, wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków wynikających z życia zawodowego z życiem rodzinnym, lepszą edukację i lepszą szkołę bez zadań domowych, to na pewno będą to zachęty do tego, aby zakładać i powiększać rodziny" - podsumowała.

Senatorka Magdalena Kochan przypomniała z kolei, że Koalicja Obywatelska już zapowiedziała najistotniejsze i najważniejsze priorytety w zakresie polityki prorodzinnej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!".

Wymieniła między innymi wprowadzenie tzw. "babciowego", mającego wspierać kobiety wracające na rynek pracy. W ramach tego programu - jak mówiła - miesięcznie będzie wypłacane 1500 zł dla mam, które decydują się rezygnować z urlopu wychowawczego i idą do pracy.

"Należy wprowadzić także podwyżki w sferze budżetowej, w tym dla nauczycieli - praca musi się opłacać" - dodała.

Wskazała, że dla każdej rodziny bardzo istotna jest zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku - 60 tys. zł. "To jest bezpośredni zastrzyk gotówki do kieszeni każdej polskiej rodziny jak i dla emerytów" - zaznaczyła Kochan.

Podkreśliła, że istotnym elementem będzie także finansowanie in vitro z budżetu państwa oraz uporządkowanie "nieludzkiego prawa aborcyjnego". "Liberalizacja prawa aborcyjnego będzie sprawą zapewne trudną, która będzie przedmiotem wielu debat i dyskusji między koalicjantami, ale wierzę, że prawa człowieka, w tym prawa kobiet są równie ważne dla wszystkich ugrupowań tworzących koalicję" - oceniła Kochan.

Zaznaczyła, że należy także jak najszybciej podnieść emerytury oraz zrobić wszystko, by dzietność w Polsce wzrosła. Wspomniała także, że należy zająć się całym zestawem spraw związanych z podatkami oraz ułatwieniami dla przedsiębiorców.

Zdaniem Kochan wszystkie z wymienionych rozwiązań powinny zostać wprowadzone jak najszybciej. "Jesteśmy przygotowani, mamy cały zestaw rozwiązań legislacyjnych" - podkreśliła.