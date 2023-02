Opozycja podpisze pakt senacki. Kandydatów wystawi PO, PSL, Lewica i Polska 2050

W przyszłym tygodniu opozycja podpisze pakt senacki. Kandydatów wystawią cztery partie: Platforma, PSL, Lewica i Polska 2050, dla której będzie to debiut. Porozumienie politycy opozycji podpiszą w przyszły wtorek (26 lutego).

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", politycy opozycji mają podpisać porozumienie we wtorek 28 lutego. "Głównymi aktorami nie będą jednak liderzy partii, ale politycy, którzy od miesięcy prowadzili kuluarowe negocjacje: sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, wiceszef Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek, PSL-owski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i senator Polski 2050 Jacek Bury" - czytamy.

"W senackim pakcie jest zobowiązanie do ścisłej współpracy w kampanii wyborczej w celu zwiększenia liczby reprezentantów demokratycznej opozycji w Senacie. W każdym z senackich okręgów wystartuje kandydat ze wspólnej rekomendacji partii opozycyjnych. I będzie miał prawo do używania logo Pakt Senacki 2023" - pisze "Gazeta Wyborcza". Jak wskazano, także logo "Paktu" ma zostać przedstawione we wtorek.

Gazeta wskazuje również, że w porozumieniu nie ma informacji o tym, któremu z ugrupowań przypadnie ile potencjalnych mandatów w Senacie. "Choć według naszych informacji takie przymiarki były - prawo do wskazania 53 kandydatów miała mieć Koalicja Obywatelska, Polsce 2050 przypadało dziesięciu, siedmiu Lewicy, sześciu - PSL" - wskazano.

"Opozycja nie chce rozmawiać o personaliach. Jak słyszymy - na to jest zbyt wcześnie. Ale wiadomo, że możliwość ponownego startu dostanie obecna senacka drużyna opozycji" - czytamy.