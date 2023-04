Opozycja przeciw zmianom w ustawie o służbie więziennej i Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Za zaproponowanymi przez rząd zmianami w ustawie o służbie więziennej i za zmianą nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości opowiedział się w środę w drugim czytaniu w Sejmie klub PiS, przeciw były kluby opozycyjne.

Lewica i Koalicja Polska zapowiedziały głosowanie przeciw zmianom, a Polska 2050 złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

W środę Sejm omówił w drugim czytaniu rządowy projekt zmian w ustawie i zmianie nazwy uczelni nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości. Ponieważ zgłoszono kilka poprawek, projekt przed głosowaniami trafi jeszcze raz do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Przygotowany przez resort rządowy projekt zmian ma uprościć kwalifikację kandydatów do służby więziennej. Zakłada też usprawnienie procesu gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy tej służby.

Dwie poprawki do projektu złożył w imieniu klubu PiS Marek Ast, ale zaznaczył, że nie zmieniają one merytorycznie treści zmian.

Michał Szczerba (KO) wskazywał, że zmiany zakładają, że rektora akademii powoła na pięcioletnią kadencję minister sprawiedliwości, przeciw czemu sprzeciw zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako niezgodną z ustawą o szkolnictwie wyższym. "Ten przepis powinien zostać wyeliminowany" - podkreślił Szczerba.

Katarzyna Ueberhan (Lewica) powiedziała, że jej klub nie poprze ustawy m.in. z tego powodu, że przepisy dotyczące powoływania władz akademii zamiast zasad ogólnych dla wszystkich uczelni i zapewnienia ich niezależności będą nadal wynikały z ustawy o służbie więziennej.

Również Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska) powiedział, że klub nie poprze w głosowaniach tego rozwiązania.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) również krytykował zmiany, które wg. niego tworzą państwo w państwie i "został napisany pod politycznych nominatów" i złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś bronił projektu i zmian przekonywał, że jest on zgodny z prawem.

Proponowane dotyczą również orzecznictwa lekarskiego dla kandydatów do służby - do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy służby więziennej. Rząd uzasadniał, że ma usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.

Nowe zapisy, które we środę wieczorem omawiała Izba, mają też umożliwić funkcjonariuszom oraz pracownikom służby uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej w przypadku, gdy uczestniczyli oni w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Zmiany w przepisach mają też usprawnić zasady gospodarowania kwaterami tymczasowymi dla uprawnionych do ich otrzymania funkcjonariuszy służby więziennej - przewiduje projekt, który po zaopiniowaniu poprawek przez komisję trafi do bloku głosowań prawdopodobnie jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu.

Projektowana nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i zasad wyboru jej nowego rektora miałyby obowiązywać od 1 września 2023 r.