Opozycja wraz z Akcją Demokracja apelują o zajęcie się wnioskiem ws. komisji ds. podsłuchów

Blisko 5 tys. podpisów aktywistów Akcji Demokracja złożono pod apelem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o poddanie pod głosowanie wniosku o powołanie komisji śledczej ws. podsłuchów. Apel w piątek wsparli politycy KO, Lewicy i Polski 2050.

"Do tego głosowania musi dojść. Ono musi zostać zarządzone przez marszałek Witek. Z tego miejsca apelujemy do pani marszałkini: dosyć blokowania sejmowej komisji ds. Pegasusa. Czas poddać ten wniosek pod głosowanie" - mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie działaczka Akcji Demokracja Natalia Kowalik. Jak przypomniała, wprawdzie sprawę badają komisję w Parlamencie Europejskim i polskim Senacie, ale "nie możemy na nie liczyć, jeśli chodzi o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności".

Apel poparła Fundacja Panoptykon, a także politycy opozycji. Krzysztof Śmiszek (Lewica) mówił, że "komisja śledcza jest niezbędna i będzie gwarantem tego, że afera Pegasusa zostanie wyjaśniona, tylko komisja śledcza może ją w pełni wyjaśnić".

"Dopóki nie powstanie komisja śledcza w tej sprawie nie będziemy mogli w Polsce mówić o wolnych, równych i uczciwych wyborach" - mówił Michał Szczerba (KO). Dodał, że sejmowa komisja śledcza miałaby wszystkie narzędzia systemowe, aby skutecznie działać.

Natomiast Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) zaznaczyła, że nie będzie faktycznych możliwości śledczych bez komisji w Sejmie. "Cały czas czekamy, aż ta sprawa się odblokuje" - zaznaczyła.

"Nasza obecność tutaj i podpisy tych tysięcy aktywistek i aktywistów Akcji Demokracja, to jest wielki apel do dwóch osób - przede wszystkim do marszałkini Witek i do Pawła Kukiza. Pawle, miej odwagę procedować tę sprawę. Pawle, nie sprzedawaj bezpieczeństwa obywateli za jakieś małe interesy polityczne z PiS. Dzisiaj potrzebne jest świadectwo" - powiedział Śmiszek.

10 lutego br. Kukiz złożył wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji, której działalność obejmować ma lata 2005-2021. Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych. Na wspólnej konferencji zadeklarowali, że poprą kandydaturę Kukiza na przewodniczącego komisji; na 11 miejsc - zgodnie z ustaleniami - 5 miałoby przypaść PiS, pięć opozycji i jeden dla inicjatora wniosku.

Pod koniec marca Kukiz mówił jednak, że w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie "samo myślenie o komisji ds. podsłuchów jest nierozsądne, nawet jeżeli założymy, że służby działały absolutnie niezgodnie z prawem". "W tej chwili wywlekanie brudów, czy publiczne badanie służb w sytuacji zagrożenia wojennego, to byłaby rzecz nieodpowiedzialna" - zaznaczał Kukiz.

Pomysł powołania komisji śledczej ws. inwigilacji, to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Citizen Lab ujawniła, że szpiegowani przy użyciu programu Pegasus mieli być także: lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i zastępca redaktora naczelnego portalu "Służby specjalne" Tomasz Szwejgiert. Ostatni ujawniony przypadek inwigilacji to b. szef Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

W Sejmie poza wnioskiem złożonym przez Kukiza i dotyczącym komisji mającej badać przypadki możliwej inwigilacji w latach 2005-2021 jest także wniesiony jeszcze w styczniu br. wniosek KO w sprawie powołania komisji śledczej "do zbadania prawidłowości, legalności oraz celowości podejmowanych postępowań karnych oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych" od lutego 2019 r. do lipca 2020 r.

Po piątkowej konferencji prasowej jej uczestnicy poinformowali, że składają wniosek wraz z zebranymi podpisami w biurze marszałek Sejmu.