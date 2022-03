Opozycja: wzmocnienie wojska i konfiskata majątków nie wymagają zmian w konstytucji

Opozycja jest przeciwna zmianom w konstytucji. "Jesteśmy za wzmocnieniem wojska, za konfiskatą majątków oligarchów rosyjskich i za tym, żeby polskie filmy nie działały w Rosji, ale żaden z tych trzech punktów nie wymaga zmiany konstytucji" - mówią posłowie.

Zgorzelski pytany o tę propozycję we wtorek w Onet Rano powiedział, że jeszcze niedawno środowisko ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro pracowało nad projektem ustawy, "który zabierałby majątki tym Polakom, którzy nie są w stanie udowodnić wszystkich swoich składników majątkowych".

"Więc uwaga - Polakom można dedykować rozwiązania ustawowe, natomiast oligarchom, żeby zabrać majątek trzeba zmienić konstytucję. Wara od konstytucji, tym którzy ją przez siedem lat niszczą, dyskryminują, dyskredytują i obrażają jej twórców" - powiedział wicemarszałek Sejmu. "Nie zmieniajcie konstytucji, nie dotykajcie się do niej" - zwrócił się Zgorzelski do rządzących.

Według niego, dla tych, dla których konstytucja jest ważna, jest ona "takim ogrodem". "Natomiast dla PiS-u konstytucja to jest wysypisko śmieci, gdzie można wrzucić wszystko" - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Jego zdaniem, nie ma potrzeby zmieniania konstytucji, żeby rekwirować majątki oligarchów rosyjskich. "W końcu znowu tak wiele tych majątków tutaj ci oligarchowie nie mają, żeby aż konstytucje trzeba było zmieniać. Bez przesady" - powiedział polityk PSL.

Zaznaczył, że inną sprawą jest natomiast propozycja dotycząca zmiany reguły wydatkowej. "I tutaj oczywiście można rozmawiać, ale też trzeba brać pod uwagę opinię opozycji, że nie pójdziemy, jak niewiniątka na rzeź, tylko dlatego, że PiS w sytuacji zagrożenia chce zrobić, w sumie dobrą zmianę. Nasza poprawka będzie zmierzała ku temu, że jeżeli faktycznie mamy zmieniać konstytucję, aby z reguły wydatkowej wyłączyć środki na bezpieczeństwo, to wydatkowanie ich musi podlegać ewidentnie - i tutaj nie ustąpimy - kontroli komisji obrony narodowej, gdzie większość będzie miała opozycja" - powiedział Zgorzelski.

Dopytywany, skąd jego zdaniem taka propozycja PiS-u i czy jest tu jakieś drugie dno, polityk PSL ocenił, że "jest to przede wszystkim próba narzucenia narracji, próba przykrycia pewnego rodzaju wpadek i nieudolności, jeśli chodzi o stosunek do uchodźców".

"To jest typowo PR-owy zabieg, bo naprawdę ściągać liderów opozycji, żeby opowiadać takie bzdury, że trzeba zmienić konstytucję, aby majątki oligarchów zatrzymywać, to dedykuję tylko i wyłącznie kółeczko na czole" - powiedział Zgorzelski.

Siemoniak, pytany w TVN24, "czy platformijny dogmat o tym, że z tymi którzy łamią konstytucję, tej konstytucji się nie zmienia padnie w obliczu wojny", odparł, że "nie ma żadnych dogmatów". Przypomniał też poniedziałkowe stanowisko lidera PO Donalda Tuska, który powiedział dziennikarzom po spotkaniu w KPRM, że nie ma z jego strony, i ze strony KO upartego stanowiska na "nie". "Tak, jak przy ustawie o obronie ojczyzny tutaj też jestem gotów do poważnej rozmowy" - zapewnił lider PO.

Były szef MON zwrócił uwagę na "praktycznie jednomyślne" przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny i przekonywał, że nowe propozycje PiS można by realizować bez zmian konstytucji. "Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta praktycznie jednomyślnie, nasze poprawki zostały przyjęte, i wydawało się, że temat tego, co trzeba zrobić dla obrony ojczyzny został zamknięty. (...) Dziwne, że PiS znowu otwiera tą kwestię" - powiedział.Według niego, "żaden z tych trzech punktów nie wymaga zmiany konstytucji", ponadto "przez tygodnie" pracy nad ustawą o obronie ojczyzny, nie było "ani słowa, że trzeba zmienić konstytucję, żeby bronić ojczyzny"."Więc wydaje mi się, że PiS potrzebuje jakiegoś takiego tematu, takiego bicza na opozycję, czyli będzie szukał. A jak byśmy powiedzieli +zgadzamy się na zmianę konstytucji+, to PiS znajdzie coś następnego, że jeszcze bardziej na coś mamy się nie zgodzić" - powiedział.Dopytywany, czy "którejś z tych trzech propozycji przyklaskujecie", wiceszef PO oświadczył: "Wszystkie z tych trzech spraw absolutnie popieramy". "Jesteśmy za wzmocnieniem wojska i tym, żeby było więcej pieniędzy, jesteśmy za zamrożeniem i konfiskatą majątków oligarchów rosyjskich w Polsce, i za tym, żeby polskie filmy wycofywały się i nie działały w Rosji. Natomiast czy to wymaga zmiany konstytucji? Na jakiej zasadzie inne kraje mrożą i konfiskują majątki oligarchów? Jakoś nie zmieniają konstytucji" - podkreślił.Na uwagę, że przepisy o ochronie własności są w polskiej konstytucji "bardzo mocne", Siemoniak zauważył, że "w ustawach są przewidziane możliwości konfiskaty majątku w różnych sytuacjach". "Jeżeli czyjś majątek i czyjeś firmy w Rosji finansują wojnę, no to jest to przestępstwo" - zaznaczył.Po uwadze, że zmiana konstytucji jest pomysłem "na miesiące" polityk został zapytany, czy w takim razie być w tym pomyśle jakiś "drugie dno". "(To) odwracanie uwagi i kupowanie czasu. Bo zamiast mówić, co kupić teraz pilnie dla wojska, (...) będziemy teraz kilkanaście tygodni dyskutowali o zmianie w konstytucji" - odpowiedział."Mrozić majątki można i to robimy, natomiast nie można ich przekazać w sposób odgórny na rzecz na przykład ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę" - wyjaśniał we wtorek na antenie TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Poinformował też, że według danych którymi dysponuje zabezpieczono już ponad 140 mln zł na kontach w ramach sankcji. "Tylko tych środków nie można użyć na rzecz ofiar zbrodni wojennych, tylko mogą być mrożone" - zaznaczył.