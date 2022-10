Po rozpoczęciu obrad Sejmu opozycja wzywała do wycofania projektu PiS dotyczącego m.in. stworzenia rady ds. bezpieczeństwa strategicznego, nazywając ją m.in. "radą ochrony koryta" i "koryto plus". Minister w KPRM Łukasz Schreiber stwierdził, że rząd odpowiada na wszystkie kryzysy, a opozycji "krzyczy i obraża".

Już po dyskusji w środę rano w Sejmie na temat projektu, rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował PAP, że projekt dotyczący m.in. utworzenia rady ds. bezpieczeństwa strategicznego nie będzie procedowany. Uzasadniał, że "po pogłębionej analizie okazało się, że są wątpliwości natury konstytucyjnej".

Po rozpoczęciu obrad, z mównicy sejmowej projekt krytykowali przedstawiciele opozycji. Poseł KO Jarosław Urbaniak wnioskował o przerwę w obradach, by premier Mateusz Morawiecki i PiS wycofali się - jak mówił - "z haniebnego pomysłu ustawy o +radzie ochrony koryta+, jak to mawiają Polacy". "To nie jest tylko tak, że ta ustawa ma zabetonować stanowiska dla kolegów i przyjaciół (szefa MAP, Jacka) Sasina, (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego czy Morawieckiego. To jest ustawa, która zabetonuje wysokie marże w spółkach Skarbu Państwa" - powiedział.

Sejm odrzucił wniosek o przerwę w obradach; w głosowaniu udział wzięło 429 posłów, 202 było "za", 225 było "przeciw", 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń stwierdził z kolei, że projektowana ustawa "jest tak durna, że aż zęby bolą". "Wy, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami Polaków: inflacją, drożyzną, zajmujecie się tym, jak zabetonować własne koryta" - powiedział Suchoń pod adresem rządzących.

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza zaproponował z kolei inną nazwę dla projektu autorstwa posłów PiS. "My mamy lepszą: +koryto plus+, bo tylko o to chodzi, by - jak zakończą się wasze patologiczne rządy, żebyście się zabezpieczyli, by wasze żony, kochanki, kuzyni mieli zapewnione po prostu koryto" - powiedział. Oświadczył też, że projekt należy "odrzucić, spalić i zapomnieć". "Bo to jest hańba, w jaki sposób chcecie się do tego koryta przyspawać" - dodał.

Poseł PiS Mariusz Kałużny, odpowiadając na wystąpienia posłów opozycji, pytał z kolei "po której stronie jest (szef PO) Donald Tusk?". "Czy Donald Tusk pomaga polskiemu rządowi w kryzysie energetycznym, czy Donald Tusk i wasi samorządowcy pomagają w dystrybucji węgla, czy Donald Tusk pomaga zdobyć środki z KPO?" - pytał. "Mało tego - Donald Tusk powiedział, że w 100 dni wyczyści wszystko po PiS. Czyli w 100 dni będzie wycofywał pomoc Ukrainie, (...) drugiego dnia w ciągu tych swoich 100 dni zjawi się do ambasady niemieckiej i uzna wyższość prawa europejskiego nad polskim, trzeciego dnia z pewnością wspólnie z waszym kolegą Januszem Lewandowskim Donald Tusk zacznie wyprzedać majątku polskiego. Komu? Rosjanom" - powiedział Kałużny.

Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek apelował natomiast o odroczenie obrad Sejmu do czasu aż premier "wreszcie powie prawdę - jak to jest z pozyskiwaniem dla Polski pieniędzy z UE". Jak przekazał, delegacja Lewicy wróciła z Brukseli, gdzie rozmawiała z przedstawicielami Komisji Europejskiej. "KE mówi jednoznacznie: pieniądze czekają na Polskę, są zamrożone do czasu aż przestaniecie łamać praworządność. To jest wasze zadanie, by wypełnić wymogi praworządności, by kamienie milowe zostały wypełnione" - podkreślił.

Do wystąpień polityków opozycji odniósł się również minister w KPRM Łukasz Schreiber. "To my odpowiadamy na wszystkie te kryzysy i staramy się walczyć z inflacją. Państwo w tym czasie krzyczycie, obrażacie, piszecie w najlepszym razie chamskie wpisy na Twitterze, a pracy tu merytorycznej w Sejmie, żadnego pomysłu na te problemy nie przedstawiliście i tak wygląda cały czas" - mówił polityk PiS.

Dodał, że we wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę "wydłużającą tarczę antyinflacyjną, która obniża podatki do końca roku". "To dziś w Senacie są procedowane ustawy zarówno MAP o redystrybucji węgla we współpracy z samorządami, to dziś w Senacie jest procedowana ustawa także o zapewnieniu maksymalnych cen energii elektrycznej. To my doprowadziliśmy do tego, że wypłacono dodatki węglowe, dodatki na pelet, na olej opałowy" - powiedział Schreiber.