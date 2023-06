Opozycjonista z lat PRL Krzysztof Lancman spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Pogrzeb zmarłego 22 czerwca Krzysztofa Lancmana odbył się w piątek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Angażował się w sposób pełny w każde działanie, które Polsce miało służyć -- powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.

"Nasza obecność jest wyrazem wdzięczności, że było nam dane być i pracować z Krzysztofem w tym wielkim dziele - budowaniu niepodległej i suwerennej Polski. Już od chwili narodzin był +naznaczony Polską+, bo urodził się w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia. I potem, przez całe życie niosła go Polska Traugutta, Polska Piłsudskiego, Polska +Grota+ Roweckiego, Andersa i Maczka. Niosła go Polska, a on niósł Polskę w sercu i w czynie, pomny doświadczeń swoich poprzedników z I. poł. XX wieku, którzy los swojego życia +rzucili na stos+" - mówił Kasprzyk podczas mszy żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

"Angażował się w sposób pełny w każde działanie, które Polsce miało służyć, gdy była niewolona przez komunistów. Później, gdy odzyskała wolność - marzył o takiej Polsce, która była także Polską marzeń jego przodków. I przyszłych pokoleń, które chciał wychować, ukształtować i czynił to. Obecność wielu młodych ludzi na dzisiejszej uroczystości dobrze o tym świadczy i potwierdza to" - wskazał.

"Krzysztofa Lancmana niosła Polska, która nie chce słyszeć od swoich obywateli słów: +nie mogę+, +nie potrafię+. Krzyś był wyznawcą zasady zawartych w słowach Pierwszej Brygady - chcieć to móc! Chciał, mógł i czynił wszystko, abyśmy jako wspólnota narodowa i państwowa mogli cieszyć się najpiękniejszym darem, jakim jest niepodległość. Gdyby żył, byłby na uroczystościach, które przed chwilą się skończyły, poświęconych gen. Roweckiemu +Grotowi+, bo był tam zawsze, na każdej uroczystości, które opowiadało o polskiej historii" - podkreślił.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, doradca Dariusz Dudek wręczył wdowie, Agnieszce Lancman, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano pośmiertnie za "wybitne zasługi za działalność na rzecz środowisk kombatanckich".

Krzysztof Lancman urodził się 22 stycznia 1958 r. w Warszawie. Od 1983 r. był zaangażowany w ruch podziemnej Solidarności i nurt niepodległościowy.

"Działacz podziemnych struktur techniki drukarskiej drugiego obiegu w Międzyzakładowym Porozumieniu Solidarności - UNIA. Organizator i koordynator kilku drukarń i punktów składania książek oraz kolportażu pism, książek i innych rzeczy, które powstawały z inicjatywy podziemnych struktur +Solidarności+. Odpowiedzialny za transporty i przerzuty maszyn drukarskich, materiałów poligraficznych i wydruków gazet, książek i broszur na punkty składowe bądź kolportażowe" - przypomniano w mediach społecznościowych Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego.

Od 1986 r. był członkiem Grupy Politycznej "Niezawisłość", a rok później stał się działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Pod koniec lat 80. został szefem technicznym "Wydawnictwa Polskiego KPN", które ma w swoich osiągnięciach wydanie wielu książek, broszur, znaczków poczty podziemnej oraz gazet prasy niepodległościowej jak "Gazeta Polska KPN" i "Droga".

Był członkiem Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego oraz członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego.

5 kwietnia 2018 r. został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego w skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych" - przypomniano we wpisie. W 2014 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2020 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 r. udekorowano go Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.