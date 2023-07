Oprogramowanie francuskiej firmy pomaga redukować ślad węglowy

Dassault Systèmes oferuje rozwiązania IT, dzięki którym cały proces produkcyjny w firmach można zaplanować pod cele klimatyczne danego przedsiębiorstwa. O szczegółach mówi WNP.PL Ireneusz Borowski, country manager na Polskę w Dassault Systèmes.

W obliczu rosnącej presji wobec firm, aby przyspieszały swój proces dekarbonizacji, potrzebne są również rozwiązania technologiczne, które im ją ułatwią - tu z pomocą przychodzi oprogramowanie.

Dassault Systèmes szyje rozwiązania informatyczne na miarę - może więc przygotować konkretne oprogramowanie, które pomoże danemu przedsiębiorstwu redukować ślad węglowy, biorąc pod uwagę specyfikę jego działania.

Bez rozwiązania IT firmy, które niebawem zostaną objęte raportowaniem ESG, mogą zostać zmuszone do wyliczania swojego śladu węglowego "na piechotę". To może być jednak mało skuteczne i bardzo czasochłonne.

W jaki sposób Dassault Systèmes pomaga swoim klientom redukować ślad węglowy, co będzie niezwykle ważne w kontekście zbliżającego się, obowiązkowego raportowania ESG?

- Oferujemy naszym klientom platformę 3DEXPERIENCE, a więc oprogramowanie, które pozwala dokładnie wyliczyć, jaki jest ślad węglowy wynikający z wyprodukowania danego produktu. Platforma pozwala na zarządzanie pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu poprzez inżynierię, konstrukcję, produkcję, wykorzystane materiały do produkcji, sprzedaż i marketing, aż po wycofanie z użytkowania.

Dzięki naszej technologii zmiany zainicjowane w jednym punkcie organizacji są automatycznie i w czasie rzeczywistym widoczne przez wszystkich uczestników procesu, a źródłem wiedzy o produkcie dla wszystkich osób jest jeden, właściwie zarządzany model.

Najlepiej liczyć ślad węglowy zanim rozpocznie się produkcję. Łatwiej zrobić to z oprogramowaniem

Firmy korzystające z platformy, mając do dyspozycji cyfrowy model produktu, mogą wyliczyć koszt jego wyprodukowania z perspektywy śladu węglowego. Innymi słowy: są w stanie określić, czy są spełnione kryteria, które sobie postawiły, a jeżeli nie, to które obszary generują największy ślad węglowy i co jest tego przyczyną. Dzięki temu mogą zamienić komponent albo poszukać innego, mniej emisyjnego rozwiązania, jak na przykład zmienić technologię jego wytworzenia. Dzięki platformie identyfikacja najbardziej emisyjnych procesów lub podejmowanie bardziej świadomych decyzji związanych z wybraniem właściwych podzespołów jest więc niezwykle łatwe.

Czyli oprogramowanie, które oferujecie, obejmuje zarówno kwestie dotyczące materiałów, jak i samego procesu produkcji?

- Tak, nasze oprogramowanie pozwala zaplanować pełen cykl życia produktu, czyli już na etapie projektowania możemy uwzględnić, jak będzie wyglądał jego recykling. Możemy zaplanować strukturę produktu w taki sposób, by później proces utylizacji czy ponownego wykorzystania komponentów był jak najbardziej ekonomiczny z perspektywy śladu węglowego. Jednak platforma 3DEXPERIENCE umożliwia znacznie więcej - pozwala przeprowadzić wielowymiarową analizę, aby podjąć ostateczną decyzję i dokonać kompromisu pomiędzy ekonomią, śladem węglowym, a możliwościami technologicznymi i możliwościami całej sieci podwykonawców do wykonania danego produktu.

Czyli jednocześnie takie oprogramowanie wspiera ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego i pomaga nam zastosować w wytworzeniu nowego produktu elementy już wcześniej używane.

- Dokładnie, ale też pozwala nam przewidzieć, w jaki sposób przebiega montaż, demontaż i ewentualna wymiana komponentów, które podlegają większemu zużyciu. Możemy więc tak zaprojektować produkt, żeby nie trzeba było wymieniać całych podzespołów, i mam tu na myśli zarówno rozwiązania przemysłowe, jak i proste sprzęty gospodarstwa domowego. Często jest bowiem tak, że psuje się jeden element i, niestety, trzeba wymienić całe urządzenie.

Możemy więc otrzymać produkt szyty na miarę, który będzie odpowiadał na potrzeby danego użytkownika czy też danej firmy?

- Zdecydowanie. Co więcej, za pomocą rozwiązań dostępnych na platformie, firmy mogą także kompleksowo określić specyfikę całego otoczenia, na przykład jak ma wyglądać logistyka, ale także kalendarz napraw, sposób produkcji, łańcuch dostaw. Kwestia logistyki jest tu szczególnie ważna.

Licząc ślad węglowy produktu trzeba brać również pod uwagę logistykę

Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację: co z tego, że opracujemy technologię, która pozwoli zredukować zapotrzebowanie na energię elektryczną, kiedy ciężarówki dowożące dane produkty będą przestarzałe i, mimo że dzięki technologii zaoszczędzimy kilkanaście kWh rocznie, to na koniec wygenerujemy trzy razy więcej śladu węglowego, a więc nie osiągniemy żadnego celu redukcyjnego.

W kontekście nieuniknionego raportowania ESG oprogramowanie, o którym pan mówi, wydaje się nieodzowne. Jak skomplikowane są obliczenia, które można wykonać za pomocą platformy 3DEXPERIENCE?

- Inaczej postawiłbym pytanie. Bo tu nie chodzi o same obliczenia, a przeanalizowanie tysiąca wariantów i ich subwariantów. Czyli nawet jeśli założymy, że mamy do dyspozycji bardzo zaawansowany Excel, to żaden projektant czy inżynier, który chciałby wykonać takie obliczenia, nie jest w stanie tego zrobić. A platforma 3DEXPERIENCE może to wykonać za nas, porównać materiały, warianty produktów, ich ślad węglowy, dostępność, ceny. Są to więc wielowymiarowe i bardzo zaawansowane obliczenia.

Jak praca z platformą 3DEXPERIENCE wygląda z punktu widzenia użytkownika? Czy jest ona dla niego przyjazna, czy może potrzeba tu specjalnych umiejętności?

- Koncepcja oprogramowania i całego interfejsu jest tak przygotowana, by na podstawie wyników i zaawansowania projektu podpowiadać, co dalej. Natomiast oczywiście konieczne jest szkolenie. Zbudowaliśmy dość unikalny system treningów online, do których można wracać w trakcie pracy, a system tłumaczy logikę pewnych działań. Ma to kluczowe znaczenie, szczególnie przy obliczeniach inżynierskich.

A jak redukujecie własny ślad węglowy?

- Jako firma zajmująca się oprogramowaniem, które pozwala klientom ze wszystkich sektorów gospodarki na wprowadzanie innowacji w sposób zrównoważony, jesteśmy zobowiązani do pełnego zarządzania własnym śladem węglowym.

Dassault Systèmes w swojej działalności stawia na zieloną energię, ale także pozwala na ograniczenie śladu węglowego swoim klientom

W 2021 roku poinformowaliśmy o wyznaczeniu celów redukcji emisji zgodnych z porozumieniem paryskim, określającym utrzymanie wzrostu temperatury globalnej na poziomie poniżej 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej. Dassault Systèmes wytyczyło również mapę drogową zerowej emisji netto do roku 2040.

W 2022 roku - drugi rok z rzędu - nasza firma została włączona do Dow Jones Sustainability Index (DJSI), plasując się wśród 1 proc. najwyżej ocenianych przedsiębiorstw w sektorze oprogramowania oraz zajmując czwarte miejsce wśród 332 globalnych koncernów. To wzrost o osiem punktów w stosunku do 2021 roku.

Oprócz włączenia do rankingu DJSI, Dassault Systèmes po raz pierwszy uzyskało także najwyższą możliwą ocenę AAA w indeksie ESG MSCI, uzyskując pozycję "lidera" w branży oprogramowania i usług.

A jeżeli chodzi o wasze własne urządzenia, macie może własną fotowoltaikę albo zamierzacie ją mieć, czy też kupujecie z rynku zieloną energię, żeby zredukować ślad węglowy?

- Korzystamy z paneli fotowoltaicznych i kupujemy zieloną energię z rynku. Ale - co ważne - oferując naszym klientom platformę opartą na chmurze, pomagamy im oszczędzać energię, ponieważ nie muszą inwestować w serwery, które są bardzo energochłonne. To my przenosimy tę odpowiedzialność na siebie.