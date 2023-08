Opublikowano obwieszczenie ministra zdrowia dotyczące listy bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat (aktualizacja)

W środę w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Lista obejmuje m.in. bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65. roku życia i dzieci do ukończenia 18 lat.

Nowa lista refundacyjna zacznie obowiązywać od 1 września.

Na opublikowane obwieszczenie składa się lista leków refundowanych dostępne w aptece na receptę, lista środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnych w aptece, listę wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Obwieszczenie zawiera również informację o lekach i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnych w ramach programu lekowego oraz listę leków stosowanych w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym.

W obwieszczeniu ministra zdrowia zawarto również dokładną listę bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia, dzieci do ukończenia 18 lat oraz leki przysługujące kobietom w ciąży i połogu.

Lista leków, środków spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla dzieci i młodzieży zawiera 2825 pozycji. Wśród nich znalazły się m.in. leki przeciwzapalne działające na jelita, insuliny oraz analogi insulin, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące (w tym inhibitory kalcyneuryny), opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, a także szczepionki przeciw grypie.

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera 3789 pozycji. Na tej liście znalazły się m.in. insuliny oraz analogi insulin, doustne leki przeciwcukrzycowe, leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, a także leki przeciwbólowe i przeciwreumatyczne.

Natomiast leki przysługujące kobietom w ciąży i połogu to 394 pozycje.

Pełna lista leków objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informowała we wtorek w TVP Info minister zdrowia Katarzyna Sójka, do tej pory z darmowych leków mogło skorzystać około 3 mln osób powyżej 75 lat. "Dzisiaj poszerzamy bazę osób, która będzie mogła z tej listy leków darmowych korzystać i będzie to ponad 15 mln Polaków" - wskazała wtedy minister zdrowia.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozszerzająca grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki została podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w życie weszła w środę.

Dotychczas bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały osobom powyżej 75 lat.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".