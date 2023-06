Opublikowano projekt nowelizacji ustawy w sprawie 800 plus (aktualizacja)

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł – zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Regulacja została w piątek skierowana do konsultacji społecznych.

Projekt zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r,. dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Jednocześnie projekt przewiduje, że minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie mógł przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na adres miejsca zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.

Z projektu wynika, że wszystkie dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają niezmienne.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu poinformowano, że w 2024 r. do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci.

Jak zapisano w OSR, koszt wprowadzenia zmian spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 r., przy czym w kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat, która wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń i z wchodzeniem w dorosłość znacznie liczniejszych roczników.

"Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu +Rodzina 500 plus+ i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Proponowana zmiana jest też zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez społeczeństwo" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.