Opublikowano projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem nowego świadczenia jest udzielenie osobom z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu pomocy mającej częściowo pokryć wydatki związane z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu wskazano, że świadczenie wspierające, w odróżnieniu od świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki, będzie wsparciem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami.

Według projektu świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie, która posiada decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Określono go na poziomie: od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia i od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku dzieci i osób powyżej 3. roku życia.

Decyzje ustalające poziom wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Kwota otrzymywanego świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, której aktualna wysokość w 2023 r. po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Projekt ustawy zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - w zależności od określonego w decyzji poziomu potrzeby wsparcia.

Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego, równy dwukrotności renty socjalnej, ma zostać uruchomiony od 2024 roku, drugi poziom - równy rencie socjalnej od 2025, zaś trzeci, wynoszący 50 proc. renty socjalnej - od 2026 r.

Realizacja świadczenia wspierającego będzie stanowiła zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto projekt przewiduje umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W regulacji zaznaczono, że wysokość osiągniętych przez opiekuna dochodów z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w danym roku kalendarzowym nie będzie mogła przekroczyć poziomu sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.