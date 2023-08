Orban: Należy osiągnąć porozumienie z Rosją. Wspieranie Ukrainy jest błędem

Należy osiągnąć porozumienie z Rosją w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa, aby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność, ale nie członkostwo w NATO – powiedział premier Węgier Viktor Orban.

Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO. Oznaczałoby to natychmiastową wojnę, niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu - stwierdził Victor Orban.

Osobiście uważam, że bez włączenia Rosjan do europejskiej architektury bezpieczeństwa nie możemy zapewnić bezpieczeństwa obywatelom Europy - dodał.

Ponadto obecna strategia Zachodu wspierania Ukrainy pieniędzmi i sprzętem jest błędna i nigdy nie zadziała - ocenił.

"Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO. Oznaczałoby to natychmiastową wojnę, niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu" - stwierdził Orban w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem. "Osobiście uważam, że bez włączenia Rosjan do europejskiej architektury bezpieczeństwa nie możemy zapewnić bezpieczeństwa obywatelom Europy" - dodał.

Podkreślił też, że jego rząd stara się utrzymywać racjonalne stosunki z Rosją, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i energetyki.

"Jeśli ktokolwiek zrobiłby z południowym korytarzem gazowym to, co stało się z Nord Stream, byłoby to uznane za powód do wojny lub ataku terrorystycznego i zareagowalibyśmy natychmiast" - powiedział Orban o gazociągu South Stream, którym gaz z Rosji płynie przez Turcję, Bułgarię i Serbię.

Według niego zwycięstwo Ukrainy na polu bitwy nie jest możliwe, ponieważ ostatecznie znaczenie ma liczba żołnierzy, a w tym aspekcie Rosjanie mają ogromną przewagę i nie można liczyć na to, że się poddadzą.

Ponadto obecna strategia Zachodu wspierania Ukrainy pieniędzmi i sprzętem jest błędna i nigdy nie zadziała - ocenia Orban. Według niego zakończenie wojny leży w rękach administracji w Waszyngtonie, bo jeśli pieniądze i sprzęt przestaną być dostarczane Kijowowi, to wojna się skończy.

Podkreślił przy tym, że "polityka zagraniczna USA polegająca na wspieraniu i finansowaniu Ukraińców nie jest polityką NATO, ale polityką USA, a to duża różnica".

W kwestii stosunków węgiersko-amerykańskich Orban ocenił, że Budapeszt jest gorzej traktowany przez Waszyngton niż Moskwa, "choć jesteśmy członkami NATO i sojusznikami Stanów Zjednoczonych". Jako przykład przywołał wypowiedzenie przez USA umowy z Węgrami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podczas gdy podobna umowa z Rosją pozostaje w mocy.

Ocenił też, że były amerykański prezydent Donald Trump prowadził najlepszą politykę zagraniczną od dziesięcioleci i jedynym wyjściem z obecnej sytuacji międzynarodowej jest jego powrót do władzy.