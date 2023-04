Orędzie na Międzynarodowy Dzień Tańca: Życie jest nieskończone, podobnie jak taniec

Istoty tańca doświadczamy poprzez obserwację natury, życia i istot żywych. Życie jest nieskończone, podobnie jak taniec - napisała tancerka i choreografka Yang Liping w orędziu z okazji przypadającego w sobotę Międzynarodowego Dnia Tańca.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca opublikował na swojej stronie polskie tłumaczenie orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 2023. "Język ciała jest najbardziej instynktowną formą komunikacji międzyludzkiej. Od pierwszych chwil przyjścia na świat, jeszcze zanim nauczymy się wypowiadać słowa, możemy używać naszych rąk i stóp do wykonywania gestów przypominających taniec. Z tego +pierwotnego języka+ wyrasta taniec" - napisała Yang Liping.

Zauważyła, że "do tańca pobudza nas wiele rzeczy". "Kiedy mieszkałam w moim rodzinnym mieście, babcia powiedziała mi, że taniec to sposób, w jaki dziękujemy słońcu za ciepło i światło, które wnosi ono do naszego życia" - wspominała.

Liping napisała, że "po obfitych zbiorach tańczymy radośnie na polach, wyrażając wdzięczność ziemi. Kiedy spotykamy osobę, którą kochamy, tańczymy jak paw, rozkładający pióra ogona, licząc, że nasze uczucia zostaną odwzajemnione. Nawet kiedy chorujemy, poddajemy się mistycznym rytuałom tanecznym, aby odpędzić demony choroby".

Artystka przyznała, że "w jej świecie taniec splata się z życiem już od najmłodszych lat". "Taniec od zawsze był kluczem do porozumienia człowieka z naturą i wszystkimi istotami żywymi. W moim rodzinnym mieście istnieje powiedzenie: +Jeśli masz nogi, ale nie potrafisz tańczyć, zmarnowałeś swoje życie+. Taniec jest ściśle związany z naturą i życiem. W moim odczuciu, taniec jest tożsamy z naturą i życiem - to jest kwintesencją tańca" - dodała.

Według choreografki, "niektórzy ludzie przychodzą na świat, aby przedłużyć swój ród, inni rodzą się po to, by cieszyć się życiem, jeszcze inni poszukują nowych doświadczeń". "Ja jestem obserwatorką życia. Urodziłam się po to, by oglądać kwitnące i więdnące kwiaty, płynące po niebie chmury i krople rosy" - wyznała.

"Dlatego całe moje natchnienie twórcze czerpię z życia i z natury: blasku księżyca, pawia rozpościerającego ogon, motyla wyłaniającego się z kokonu, ważki sunącej po tafli wody, wijącej się gąsienicy, korowodów mrówek" - napisała.

Liping wspominała, że wiele lat temu stanęła przed publicznością na scenie i zatańczyła pierwszą z jej choreografii - taniec pawia, zatytułowany +Spirit of the Peacock+. "Paw jest gatunkiem, który nadal zasiedla ziemię. W krajach Wschodu symbolizuje świętość i piękno, ponieważ wyglądem przypomina feniksa, a postawą - smoka. Wykonując taniec pawia, poznałam jego duszę" - dodała.

"Kultura taneczna ludzi jest niezwykle bogata; obejmuje wspólną kulturę i jej atrybuty. Istoty tańca doświadczamy poprzez obserwację natury, życia i wszystkich istot żywych, które nas otaczają. Mój naród również posiada wiele nurtów tańca, które z pasją przekazuję jako część mojego dziedzictwa. Taniec ożywia nasz umysł i ciało, umożliwiając nam komunikację ze światem. Zebrałam kilka tradycyjnych, pierwotnych tańców i zaprezentowałam je na scenie w ramach moich prac, takich jak: +Yunnan Impression+, +Tibetan Riddle+, +Pingtan Impression+. Wszystkie te tańce pochodzą z mojego kraju" - napisała.

"Przekazali je nam nasi przodkowie jako część naszego dziedzictwa, a naszym zadaniem jest dbałość o ich zachowanie i pokazanie ich światu" - dodała. Artystka napisała, że ludzie oglądający jej prace byli pod wielkim wrażeniem ich urzekającego piękna i znaczenia kulturowego. "Jako tancerka poświęciłam kilka dekad badaniu bezkresnej sfery tańca, współtworząc eksperymentalne prace współczesne, takie jak +Under Siege - The Full Story of Farewell My Concubine+ czy +Rite of Spring+, które prezentowałam na całym świecie.

Choreografka wyznała, że w swojej twórczości czerpie inspirację z przyrody jej rodzinnych stron, z doświadczeń życiowych oraz zasobów cywilizacji Wschodu, która stanowi nieodłączną część cywilizacji światowej, wnosząc do niej różnorodność, bogactwo, a przede wszystkim natchnienie.

"Filozofia, mądrość i estetyka Wschodu opiera się na wartościach, takich jak +uczenie się od natury+ oraz +jedność człowieka z wszechświatem+. Te doktryny są również duchowym rdzeniem mojej sztuki. Jako istoty ludzkie powinniśmy szanować naturę, uczyć się od niej i żyć z nią w harmonii, podobnie jak ziemia, góry czy niebo" - czytamy w liście.

Zdaniem Liping "tancerze i choreografowie powinni uważniej wsłuchiwać się w radości i smutki świata, używając tańca jako dopełnienia dialogu, który od tysięcy lat prowadzimy z przyrodą i życiem".

"Dziś chcę nie tylko podzielić się naszą kulturą taneczną ze światem; mam również nadzieję, że uda mi się zaprosić wszystkich tancerzy i tancerki, którzy kochają taniec i chcieliby wyrazić swoje emocje poprzez taniec, do wspólnego tańczenia i dzielenia się naszą miłością i podziwem dla nieba i ziemi. Życie jest nieskończone, podobnie jak taniec" - napisała.

Yang Liping to przedstawicielka grupy etnicznej Bai z regionu Dali w prowincji Junnan. Utytułowana artystka i wiceprzewodnicząca Chińskiego Stowarzyszenia Tancerzy, zamiłowanie do tańca wykazywała już od najmłodszych lat. Pomimo braku formalnej edukacji tanecznej zdobyła uznanie jako wyjątkowa i wyróżniająca się tancerka w Chinach, nagradzana na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Tańca został ustanowiony 29 kwietnia 1982 r. przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Dzień ten wybrano nieprzypadkowo - 29 kwietnia to rocznica urodzin wielkiego reformatora sztuki tańca Jeana-Georgesa Noverra.