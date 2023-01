Organista Karol Mossakowski i Narodowe Forum Muzyki - Filharmonia Wrocławska wśród laureatów International Classical Music Awards

Wśród 26 laureatów tegorocznych International Classical Music Awards (ICMA) znaleźli się organista Karol Mossakowski i Narodowe Forum Muzyki - Filharmonia Wrocławska. Uroczystość wręczenia nagród po raz trzeci w historii konkursu odbędzie się w Polsce. Tym razem we Wrocławiu.

International Classical Music Awards są przyznawane w 26 kategoriach. 16 nagrodami wyróżnione są albumy. Oprócz tego jest 10 nagród specjalnych w różnych kategoriach. Nazwiska tegorocznych laureatów ogłoszono na stronie konkursu.

Polski organista Karol Mossakowski otrzymał nagrodę specjalną (Nagroda Orkiestry Symfonicznej Lichtensteinu). Mossakowski to organista katedry w Lille we Francji. Jest artystą-rezydentem Francuskiego Radia w Paryżu oraz profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w San Sebastián. Jak napisano na stronie ICMA, Mossakowski "jest znany zarówno ze swoich umiejętności interpretacyjnych, jak i improwizacyjnych. Zdobył liczne nagrody i udowodnił swoją niezwykłą muzykalność jako artysta rezydent Radia France i NOSPR w Katowicach. Jest jednym z najbardziej obiecujących artystów wśród wschodzących postaci młodej szkoły organowej, jego występy zostały okrzyknięte najbardziej chwalebnymi określeniami nie tylko za wielką wirtuozerię, ale także za finezję i bogatą kolorystykę jego głęboko muzykalnej gry".

Narodowe Forum Muzyki - Filharmonia Wrocławska otrzymało nagrodę za specjalne osiągnięcia. "W uzasadnieniu kapituła ICMA podkreśla, że dzięki nowoczesnemu obiektowi, który spełnia najwyższe światowe standardy, a także szerokiej działalności artystycznej, NFM staje się wzorem do naśladowania" - podało NFM. "Wystarczy mówić o liczbach. Narodowe Forum Muzyki to cztery praktycznie niezależne miejsca w jednym budynku, jedenaście zespołów, w tym trio smyczkowe, trzy kwartety, dwie orkiestry kameralne, trzy różne chóry, dwa zespoły instrumentów historycznych i orkiestra symfoniczna. To także osiem festiwali, poczynając od wyjątkowego festiwalu Wratislavia Cantans" - napisano na stronie konkursu. Podkreślono też, że "Wrocław będąc od zawsze miastem z muzycznymi ambicjami, ale jeszcze dziesięć lat temu praktycznie bez narzędzi do ich realizacji, dzięki NFM jest teraz wzorem dla innych miejsc jeśli chodzi o pozyskiwanie środków i stawiania sobie podobnych celów".

NFM poinformowało też, że "wiosną tego roku ukaże się album Mossakowskiego, grającego na organach znajdujących się w NFM pod dyrekcją maestra Giancarla Guerrero".

Również w NFM 21 kwietnia 2023 r. odbędzie się tegoroczna uroczystość wręczenia nagród International Classical Music Awards 2023 oraz koncert galowy. Podczas wydarzenia wystąpi NFM -Filharmonia Wrocławska pod batutą maestra Giancarla Guerrero. To trzecia gala ICMA w Polsce, wcześniej rozdanie nagród odbyło się w Warszawie (2014 r.) i Katowicach (2018 r.).