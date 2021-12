Organizacje społeczne przeciwko ograniczeniu prawa do informacji publicznej

Przeciwko możliwemu ograniczeniu prawa do informacji publicznej protestowały w środę Sieć Obywatelska Watchdog, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Akcja Demokracja. W Trybunale Konstytucyjnym miała odbyć się rozprawa ws. oceny konstytucyjności niektórych przepisów regulujących tę kwestię.

Wnioskiem I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, w którym zakwestionowano szereg przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej, Trybunał miał zająć się w środę o godz. 11. Rozprawę jednak odroczono - powodem był fakt, że posłowie Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast wyznaczeni do reprezentowania Sejmu nie mogli wziąć w niej udziału ze względu na przewidziane w tym samym czasie głosowania w Sejmie.

W związku z planowaną rozprawą przed siedzibą TK odbył się briefing Sieci Obywatelskiej Watchdog, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Akcji Demokracji, które planowały później kilkugodzinny protest. Przedstawiciele organizacji podkreślali, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może ograniczyć, a wręcz zupełnie zlikwidować dostęp do informacji publicznej.

O tym, że sytuacja "wycinania prawa dostępu do informacji publicznej" ma miejsce od wielu lat, mówił prawnik Krzysztof Izdebski. Jego zdaniem sprawa zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym ma dla I prezes SN wymiar "ewidentnie osobisty". "Jest to zwyczajnie polemika z tym, że Sąd Najwyższy też musi podlegać wymogom jawności" - ocenił. Jak wskazywał, nie bez znaczenie jest również fakt, że "sędzia sprawozdawca dzisiejszej sprawy (...) w sposób dość otwarty solidaryzowała się z osobą ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, wobec którego trwa postępowanie karne dotyczące nieujawniania informacji publicznej".

"Sprawa jest trudna, dlatego że po takim wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakiego się spodziewam, nie będzie w Polsce jawności" - wtórował mu prezes Watchdoga Szymon Osowski. "Jedna rzecz, którą powinniśmy podkreślić najbardziej to fakt, że wpłynie to bezpośrednio na pracę mediów - rzeczywiście zostaną pozbawione jakiejkolwiek informacji i to jest rzecz, o której powinniśmy cały czas mówić" - dodał.

Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazywał natomiast, że ustawa, której przepisy zostały zaskarżone do TK, pozwala kontrolować władze publiczne oraz zapewnia "narzędzia pracy" wielu organizacjom. "W ciągu ostatnich 20 lat ta ustawa posłużyła m.in. do tego, byśmy odsłonili kulisy funkcjonowania tajnych więzień CIA, abyśmy pokazali, jak wybierana była Krajowa Rada Sądownictwa, abyśmy dochodzili od tego właśnie Trybunału prawdy na temat tego, jak wyznaczani są sędziowie do spraw przez niego rozpoznawanych" - wymieniał.

"Na tej demonstracji reprezentuję prawie 10 tys. osób, które apelowały do sędzi Manowskiej o wycofanie wniosku" - mówiła działaczka Akcji Demokracji Natalia Kowalik. Jej zdaniem przychylenie się do wniosku I prezes SN będzie miało katastrofalne skutki dla Polski i pogłębi "trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny". "Informacja publiczna to podstawa jawności życia publicznego. Dzięki temu prawu każdy i każda z nas może skutecznie domagać się od osób sprawujących władzę informacji na temat ich działań" - podkreśliła.

I prezes SN kwestionuje przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej m.in. w tym zakresie, w jakim nie definiują one konkretnie niektórych pojęć. Według Manowskiej przepisy w nieuprawniony sposób poszerzają rozumienie podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

Wśród zaskarżonych regulacji ustawy jest m.in. ta przewidująca karę do roku więzienia dla tego, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej. I prezes SN oceniła, że skoro przepisy mówiące o informacji publicznej nie są precyzyjne, to nie jest możliwe ustalenie podlegającego karze czynu zabronionego.

Składowi pięciorga sędziów TK wyznaczonemu do tej sprawy przewodniczy sędzia Wojciech Sych, a sprawozdawcą jest sędzia Krystyna Pawłowicz. W składzie znaleźli się jeszcze sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Bartłomiej Sochański i Michał Warciński.