Organizatorzy festiwalu filmowego założyli zbiórkę, by pokryć koszty

Zbiórkę na pokrycie części kosztów 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy, który odbył się z początkiem maja w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, założyli organizatorzy wydarzenia. Jak się okazało już po zakończeniu imprezy wycofał się jeden z głównych sponsorów.

Kino na Granicy to największy w Polsce przegląd filmów czeskich i słowackich. Podczas tegorocznego festiwalu w Cieszynie i Czeskim Cieszynie pokazano około 140 obrazów - w dużej części nowości - z Polski, Czech, Słowacji, a także pojedyncze dzieła kinematografii węgierskiej i ukraińskiej.

"Przygotowując jubileuszowe Kino na Granicy, liczyliśmy na wsparcie i pomoc finansową głównie ze strony instytucji finansujących, będących z nami od lat. Większość z nich nas nie zawiodła. Jedna ze spodziewanych dotacji, stanowiąca co roku znaczącą część naszego budżetu, nie została jednak w tym jubileuszowym roku przyznana" - oznajmiła dyrektor przeglądu Jolanta Dygoś.

Jak dodała, oficjalna decyzja w tej sprawie zapadła dopiero po zakończeniu imprezy, "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej. Pozostaliśmy z częścią niezapłaconych faktur i umów. Zmusiło nas to, by poprosić o pomoc" - podkreśliła Jolanta Dygoś.

Szefowa ds. PR i marketingu Kina na Granicy Aleksandra Różdżyńska poinformowała, że "dziura finansowa" wynosi 80 tys. zł. "60 tys. zł to koszt opracowania polskich i czeskich wersji napisów do 140 filmów, a 20 tys. zł to wynagrodzenia dla osób pracujących przy organizacji" - wyjaśniła.

Organizatorzy założyli zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Dotychczas wsparło ją już blisko 240 osób. Zebranych zostało blisko 25 tys. zł.

"Kino na Granicy to nie tylko festiwal filmowy, ale również wydarzenie o niezwykłej atmosferze, które od ćwierćwiecza zbliża Polaków, Czechów i Słowaków. To miejsce spotkań środowiska filmowego z widzami, nawiązywania przyjaźni ponad granicami i wspólnej zabawy. Dlatego wsparcie zbiórki to dla nas wielka pomoc w tym trudnym czasie. Bardzo o nią prosimy i serdecznie dziękujemy. Pozwoli to rozliczyć tegoroczną edycję i z optymizmem myśleć o kolejnej" - podkreśliła Jolanta Dygoś.

Po raz pierwszy cieszyńska impreza odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. Gościem był Jirzi Menzel, wybitny czeski reżyser, najbardziej znany twórca czeskiej Nowej Fali, zdobywca Oskara za film "Pociągi pod specjalnym nadzorem". W 2001 r. formuła została rozszerzona o produkcje słowackie, a w 2004 o polskie i pojedynczy film węgierski. Rokrocznie przegląd przyciąga do obu miast nad Olzą rzesze kinomanów.

Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.