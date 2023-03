Organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego: chcemy zabrać Jana Pawła II z przestrzeni politycznych rozgrywek

Intencją tego marszu jest zabranie Jana Pawła II z przestrzeni politycznych rozgrywek. Nasz marsz jest inicjatywą oddolną i apolityczną. Zaproszony jest każdy i każdy ten marsz tworzy - mówili na konferencji prasowej organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W poniedziałek w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. Narodowego Marszu Papieskiego, organizowanego 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego. Marsz odbędzie się w Warszawie, Krakowie i Szczecinie.

Pomysłodawczyni marszu Małgorzata Żaryn, autorka książek i publikacji historycznych, dziennikarka, podkreśliła, że inicjatywa jest "oddolna, inspirowana przez Opatrzność Bożą".

"Odzew na nasze zaproszenia i propozycje był nieprawdopodobny. Począwszy od wielkich środowisk, poprzez zwykłych ludzi. Każdy rozumiał potrzebę takiego wydarzenia, które nawiązuje do Białego Marszu zorganizowanego w Warszawie i w wielu innych miastach po śmierci papieża. Biały Marsz stanowił dla nas inspirację. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty, przywrócenia naszej wspólnocie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II przyjeżdżając do Polski w roku 1979 i mówiąc: +Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi+. Chcemy to powtórzyć i wołać, żeby zstąpił Duch Twój i odmienił oblicze tej ziemi. Mamy nadzieję, że ten głos Jana Pawła II, dla którego idziemy i z którym idziemy, będzie jako święty, postać historyczna, autorytet dla Polaków bez względu na wyznanie, zwornikiem i będzie nas spajał w dążeniu do odzyskania wartości narodowych, patriotycznych, religijnych, które w ostatnim czasie nam się zagubiły" - powiedziała Żaryn.

Zaznaczyła, że "marsz został zorganizowany w tym czasie nie przez przypadek". "My idziemy również i w obronie. Uznaliśmy, że już dosyć tego, że dalej jednak nie pozwolimy na obrażanie naszych wartości. I postanowiliśmy się policzyć" - wyjaśniła.

Zachęcała także do udziału w marszu. "Każdy, kto ma potrzebę będzie gospodarzem naszego marszu, bo ten marsz jest na tyle oddolny, że tu nie ma jednego organizatora w sensie struktury. Wszyscy jesteśmy organizatorami i wszystkich zapraszamy, wszystkie środowiska i ludzi indywidualnych, które chcą razem z nami maszerować" - dodała.

Organizatorka marszu Barbara Konarska (Instytut Pileckiego) podkreśliła, że marsz jest "kompletnie apolityczny". "Rzeczywiście tym impulsem są ataki na Jana Pawła II, ale to też jest potrzeba, która jest w nas, żeby tę wielką schedę Jana Pawła II, rozszerzać, publikować, przekazywać kolejnym pokoleniom. Intencją tego marszu jest zabranie Jana Pawła II z tej przestrzeni politycznych rozgrywek. To jest nasze dobro narodowe. Marsz jest dla wszystkich ludzi, którzy też nie zgadzają się na to, żeby na tym politycznym ringu boksować wszystkie nasze wartości. To jest też taki +papierek lakmusowy+ dla nas, czy potrafimy tych wartości bronić, czy jesteśmy bierni, czy strach nami zawładnie" - mówiła Konarska.

Przekazała, że "marsz nie ma wsparcia żadnych instytucji państwowych". "Nie prosiliśmy też o to. Nie prosiliśmy o żadne wsparcie finansowe. Marsz będzie finansowany ze zbiórki publicznej, którą pokryjemy m.in. koszty nagłośnienia. To wszystko jest teraz podliczane, tworzy się budżet. Uważamy, że Polacy wcale nie potrzebują dużych instytucji, żeby się zwołać i żeby się zebrać" - oceniła.

Organizację marszu wsparło m.in. Centrum Życia i Rodziny. "Włączamy się bardzo mocno w Narodowy Marsz Papieski, w całą tę inicjatywę wspierania Jana Pawła II, przypominania jego dziedzictwa, przypominania jego spuścizny duchowej i intelektualnej. Uważamy, że ta inicjatywa jest niezwykle ważna z kilku powodów. Oczywiście ten wymiar społeczny, który sprawia, że możemy wspólnie pod jednym znakiem, jakim jest święty JPII, jego nauczanie, spuścizna ducha, intelektualna i religijna, się złączyć i w obliczu różnego rodzaju zaczepek, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, sugestii, wręcz kalumnii, możemy pokazać, że odrzucamy w pełni te wszystkie zarzuty nieprawdziwe, oparte wielokrotnie na fałszywych lub niepełnych badaniach historycznych. Oczywiście najważniejszym elementem jest afirmacja, podkreślenie znaczenia i roli św. Jana Pawła II dla naszej historii, naszego życia społecznego. Chcemy także przypominać, że jest swego rodzaju ojcem polskiej niepodległości, tej po 1989 r. odzyskanej. Podkreślamy jego znaczenie dla naszego dzisiejszego życia społecznego, naszej sytuacji społecznej, politycznej. Bez niego z pewnością nie byłoby wielu milionów wiernych, ale jednocześnie nie byłoby naszej wolności" - powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

"Jako organizatorzy Marszów Życia i Rodziny chcemy podkreślać także niezwykle ważny element w nauczaniu JPII, czyli moralną naukę Kościoła. Chcemy przypominać, że każdy ma prawo do życia. Każda rodzina powinna być chroniona. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Rodzina jest niezwykle cennym elementem życia społecznego, jest fundamentem w obliczu różnego rodzaju sugestii, prób redefinicji tych pojęć chcemy podkreślać, że papież Jan Paweł II był fundamentem naszego nauczania, postrzegania rzeczywistości" - mówił Ozdoba.

W Warszawie Narodowy Marsz Papieski wyruszy 2 kwietnia o godz. 11 z Ronda im. Romana Dmowskiego, a następnie przejdzie ulicą Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, pod bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej, gdzie o godz. 12.30 odbędzie się msza św.

W Krakowie maszerujący przemierzą tę samą trasę, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 r. po zamachu na Jana Pawła II. Marsz rozpocznie się o godz. 13.30, wyruszy spod kamienia Jana Pawła II umiejscowionego przy al. 3 maja. Przejdzie Al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską aż do Rynku Głównego. Podczas przemarszu z głośników będą puszczane fragmenty homilii Jana Pawła II. Będzie także odmawiany różaniec. O godz. 15 odbędzie się uroczysta msza święta w Bazylice Mariackiej.

Marsz w Szczecinie rozpocznie msza św. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15, potem ok. godz. 16.30 marsz wyruszy z pl. Zwycięstwa na Jasne Błonia.

Marsz wspiera m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby Gazety Polskiej. Informacje na temat marszu są dostępne pod adresem: https://marszpapieski.pl/.