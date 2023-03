Organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego: marsz nie ma wsparcia instytucji państwowych; to oddolna inicjatywa

Marsz nie ma wsparcia żadnych instytucji państwowych. Inicjatywa marszu jest oddolna i apolityczna. Nie spodziewaliśmy się, że odzew będzie tak ogromny. Możemy teraz mówić o czymś w rodzaju ogromnego, społecznego poruszenia - mówili na konferencji prasowej organizatorzy Narodowego Marszu Papieskiego.

W środę w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie odbyła się konferencja prasowa nt. Narodowego Marszu Papieskiego, organizowanego 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego. Marsz odbędzie się w Warszawie, Krakowie i Szczecinie.

Organizatorka marszu Barbara Konarska (Instytut Pileckiego) podczas konferencji podkreślała, że inicjatywa marszu jest oddolna, apolityczna, "inspirowana przez Opatrzność Bożą".

"Marsz nie ma wsparcia żadnych instytucji państwowych" - mówiła. Zachęcała do udziału w marszu.

"Kiedy zaczęliśmy organizować ten marsz to myśleliśmy, że to będzie taka inicjatywa, gdzie my po prostu pokażemy, że Jan Paweł II jest dla nas bardzo ważny i jest dla nas wartością ponad podziałami. Nie spodziewaliśmy się, że będzie wielki odzew, a odzew jest ogromny. Naprawdę możemy teraz mówić o czymś w rodzaju przeogromnego, społecznego poruszenia" - mówiła Konarska.

"Odzew na nasze zaproszenia i propozycje jest nieprawdopodobny, ludzie dzwonią do nas i są bardzo zainteresowani" - dodała pomysłodawczyni marszu, autorka książek i publikacji historycznych, Małgorzata Żaryn.

"My, jako Polacy, dajemy sobie odbierać wartości. Daliśmy sobie odebrać I Rzeczpospolitą i całe dobro, które za nią idzie. Daliśmy sobie odebrać Kościół katolicki i jego rolę w naszych dziejach. Daliśmy sobie odebrać postacie żołnierzy wyklętych, które w tej chwili do nas wracają i tak samo obserwowaliśmy, że dajemy sobie odbierać Jana Pawła II i zupełnie na ten temat nie ma żadnej reakcji. Dlatego, z takiej niezgody w związku z tym, zrodził się taki pomysł, aby zorganizować marsz" - mówiła Żaryn.

W Warszawie Narodowy Marsz Papieski wyruszy 2 kwietnia o godz. 11 z Ronda im. Romana Dmowskiego, a następnie przejdzie ulicą Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, pod bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej, gdzie o godz. 12.30 odbędzie się msza św.

Małgorzata Żaryn podczas konferencji poinformowała, że marsz rozpoczyna się o godz. 11, natomiast Rondo Dmowskiego będzie zamknięte już od ok. godz. 9.

W Krakowie maszerujący przemierzą tę samą trasę, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 r. po zamachu na Jana Pawła II. Marsz rozpocznie się o godz. 13.30, wyruszy spod kamienia Jana Pawła II umiejscowionego przy al. 3 maja. Przejdzie Al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską aż do Rynku Głównego. Podczas przemarszu z głośników będą puszczane fragmenty homilii Jana Pawła II. Będzie także odmawiany różaniec. O godz. 15 odbędzie się uroczysta msza święta w Bazylice Mariackiej.

Marsz w Szczecinie rozpocznie msza św. w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15, potem ok. godz. 16.30 marsz wyruszy z pl. Zwycięstwa na Jasne Błonia.

Marsz wspiera m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby Gazety Polskiej. Organizację marszu wsparło m.in. Centrum Życia i Rodziny. Informacje na temat marszu są dostępne pod adresem: https://marszpapieski.pl/.