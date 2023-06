ORP Kościuszko powróci w czwartek do gdyńskiego portu

Fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko w czwartek powróci do macierzystego Portu Wojennego w Gdyni. Jednostka kończy swoją półroczną misję w ramach Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1.

W grudniu ub.r. prezydent Andrzej Duda postanowił o użyciu, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego NATO (SNMG1) na akwenie mórz: Bałtyckiego, Północnego, Norweskiego, Śródziemnego oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

Jak podano w komunikacie 3 Flotylli Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego, 6 stycznia br., w holenderskim porcie Den Helder Holandia przekazała Niemcom dowodzenie SNMG1.

"Tym samym, od tego dnia, polski okręt oficjalnie dołączył do elitarnego zespołu fregat i niszczycieli Sojuszu Północnoatlantyckiego - SNMG1. Dla załogi ORP Gen. T. Kościuszko był to pierwszy udział w składzie stałego zespołu fregat sojuszu. W 2016 roku jednostka operowała w bliźniaczym Stałym Zespole Okrętów NATO Grupa 2" - wyjaśniono.

"Do głównych zadań zespołu należało przede wszystkim monitorowanie ważnych, strategicznych szlaków żeglugowych, celem zapewnienia swobodnego przepływu surowców do krajów europejskich. W ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kościuszko, załoga okrętu wraz z komponentem lotniczym (śmigłowiec SH-2G) odbyła wspólnie z sojusznikami z NATO intensywne szkolenie morskie. Przećwiczyli wszystkie elementy morskiego rzemiosła niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu okrętów i wykonywania przez nie zadań. Uczestniczyli w kilkunastu międzynarodowych ćwiczeniach morskich m. in. w Arctic Dolphin 23, Dynamic Mongoose 23, Dynamic Guard 23, a także największych, odbywających się już od 50 lat manewrach pod kryptonimem Baltops 23" - informuje w komunikacie 3 Flotylla Okrętów.

SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group 1) to jeden z dwóch stałych zespołów okrętowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, w których skład wchodzą wyselekcjonowane niszczyciele i fregaty państw członkowskich. Szkielet zespołu stanowią jednostki z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, do których cyklicznie dołączają okręty z Belgii, Danii, Portugalii, Hiszpanii i Polski. SNMG-1 prowadzi ćwiczenia zarówno w składzie zespołu jak i z okrętami sił morskich państw członkowskich NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Wielonarodowy elitarny zespół utrzymywany jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej i przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny.

Fregata ORP Gen. T. Kościuszko powróci do macierzystego Portu Wojennego w Gdyni w czwartek o godz. 10:30.