Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Poznania; ze względu na remonty, trasa będzie zmieniona

W piątek ulicami Poznania przejdzie Orszak Trzech Króli. W tym roku, ze względu na trwające w centrum miasta remonty, trasa orszaku będzie zupełnie inna. Orszak wyruszy z Jeżyc, a jego zwieńczenie zaplanowano na placu kościoła dominikanów.

Hasłem tegorocznego orszaku będą słowa: "Niechaj prowadzi nas gwiazda". Wydarzenie rozpocznie się w piątek 6 stycznia o godz. 12.30 na placu pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach.

Archidiecezja poznańska podkreśliła na swojej stronie internetowej, że "te największe uliczne jasełka są radosnym świętowaniem Epifanii - przybycia Mędrców ze wschodu do Betlejem, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu Zbawicielowi, a tym samym przesłaniem o tym, że Jezus pragnie spotkać się z każdym, niezależnie od wieku, pochodzenia czy statusu społecznego".

Formowanie orszaku, poprzedzone występami artystycznymi rodziców oraz dzieci Szkoły Fundacji - Sternik Poznań, rozpocznie się przed godz. 12.30 na placu przed kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Wtedy też zaprezentowana zostanie m.in. scena Olśnienia Monarchów Europy, Azji i Afryki, Dwór Heroda oraz promienisty taniec aniołków.

Jak podali organizatorzy, "wędrujących prowadzić będzie Gwiazda, która była przewodniczką Mędrców wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla. Jest ona symbolem wiary, którą mamy umacniać i za którą mamy dziękować. Gwiazda prowadząca Mędrców to również znak dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebujemy przewodników, kierowników duchowych, którzy będą wskazywać nam właściwy kierunek".

Dodano, że za Gwiazdą w orszaku pójdą dzieci przedszkolne - pastuszkowie i grupa aniołków, którym towarzyszyć będą goście. Pierwszym królewskim orszakiem będzie niebieski orszak afrykański składający się z dwórek i rycerzy, a na jego czele stanie król Afryki - Baltazar XV. Orszak afrykański podaruje Dzieciątku Jezus mirrę.

Orszak Króla Azji Melchiora poniesie w darze kadzidło będące darem dla Nowonarodzonego. Za królem podążają ubrani w zielone płaszcze żołnierze azjatyccy i dwórki. Za orszakiem azjatyckim podąży orszak króla europejskiego - Kacpra XV oraz rycerzy i dwórki w strojach czerwonych. Orszak europejski poniesie w darze Jezusowi skrzynię złota. Na trasie przemarszu wspólnie śpiewane będą najpiękniejsze polskie kolędy.

Około godz. 14. Orszak Trzech Króli dotrze na plac kościoła dominikanów, gdzie na scenie znajdzie się stajenka, w której czekać będzie Święta Rodzina. Tam nastąpi uroczysty pokłon pasterzy oraz Trzech Króli. Na zakończenie wszyscy obecni na placu będą mieli okazję wspólnie zaśpiewać kolędy.

Poznański orszak odbędzie się pod patronatem honorowym metropolity poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego.

Tegoroczny orszak zorganizuje Fundacja Sternik - Poznań, która od ponad 10 lat prowadzi w Poznaniu przedszkole oraz szkoły w modelu edukacji personalistycznej. Fundacja podjęła się organizacji tegorocznego wydarzenia w Poznaniu w odpowiedzi na zaproszenie Fundacji Orszak Trzech Króli w Warszawie.