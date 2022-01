Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy

Pod hasłem "Dzień dziś wesoły" przeszedł ulicami stolicy Orszak Trzech Króli. Mimo śniegu z deszczem zgromadził on bardzo licznie warszawiaków z małymi dziećmi. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Bóg jest dla wszystkich – powiedział PAP prezes fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

Od 2009 r. Orszaki Trzech Króli stanowią w Polsce tradycyjny element obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego Epifanią, a w naszym kraju świętem Trzech Króli. W tym roku odbyły się w 668 miejscowościach w kraju i kilkunastu poza granicami Polski.

W stolicy orszak zgromadził tłumy warszawiaków z małymi dziećmi.

"Chcemy zaznaczyć jak ważne jest świętowanie. Boże Narodzenie to wielka radość dla chrześcijan, a uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Bóg jest dla wszystkich - dla pogan również i chcemy to świętować - powiedział PAP prezes fundacji Orszak Trzech Króli.

Zwrócił uwagę, że polska tradycja śpiewania kolęd była formą integracji całych społeczności.

"Kolędnicy szli od domu do domu śpiewając i przedstawiając sceny związane z Bożym Narodzeniem. Dzięki temu ludzie wspólnie się cieszyli. My chcemy do tego wracać pokazując, że mimo zmian cywilizacyjnych, wciąż możemy się wspólnie radować, nawet w tak dużej grupie, jaką jest społeczeństwo" - powiedział Giertych.

Nawiązując do słów papieża Jana Pawła II powiedział, że "historia chrześcijaństwa to dopiero ponad 2000 lat". "Mamy 7 mld ludzi, do których musimy dotrzeć z przesłaniem Dobrej Nowiny o zbawieniu. Pomocą mogą być dla nas mędrcy, którzy pokazują, że do Boga można dojść posługując się rozumem. Wiara i rozum to dwa skrzydła, które są nam dziś w sposób szczególny potrzebne by głosić Ewangelią" - zaznaczył Giertych.

O godz. 12 na Placu Zamkowym kard. Kazimierz Nycz poprowadził modlitwę Anioł Pański. Wcześniej metropolita warszawski celebrował mszę św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Podczas liturgii hierarcha odniósł się do idei Orszaku Trzech Króli podkreślając jego wartość.

"Trzeba, żeby się rozwijał, dlatego, że potrzeba głoszenia Ewangelii współczesnemu światu jest wielka" - podkreślił kard. Nycz. Parafrazując słowa proroka Izajasza zaapelował: "Trzeba, żebyśmy idąc ulicami naszego miasta wołali: Powstań Warszawo; Świeć dla innych miast i części Polski; świeć przykładem jasnego, dobrego chrześcijańskiego życia i otwarcia na wszystkich ludzi potrzebujących naszej pomocy".

Metropolita warszawski nawiązał także do tegorocznego hasła orszaku "Dzień dziś wesoły". Zaznaczył, że radość płynąca ze zbawienia łączy w sobie dwie tajemnice - wcielania Syna Bożego, czyli tego, że Bóg z miłości do człowieka stał się jednym z nas oraz tajemnicę paschalną - męką śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. "Z miłości Bóg w Jezusie Chrystusie ogołocił samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej" - wskazał kard. Nycz.

Po modlitwie Anioł Pański odbył taniec aniołków i smoka azjatyckiego, po czym orszak przy śpiewie kolędy "Mędrcy świata monarchowie" wyruszył w drogę. Pochód przeszedł Traktem Królewskim na pl. Piłsudskiego, gdzie nastąpił uroczysty pokłon trzech królów Jezusowi w stajence.

Na czele orszaku szła gwiazda, a za nią grupa pastuszków. Trzem królom jadącym na wielbłądach - Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi, symbolizującym trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę i trzy pokolenia mężczyzn - młodzieńca, mężczyznę w sile wieku i starca - towarzyszą rycerze i dwórki. W tym roku na trasie przemarszu nie było tradycyjnych mansjonów, lecz jedynie informacyjne plansze przypominające orszakowe sceny jasełkowe.

Po dotarciu na plac Piłsudskiego królowie oddali symboliczny pokłon Jezusowi wręczając mu mirrę, kadzidło i złoto. W tym roku w postacie Świętej Rodziny wcieliło się małżeństwo z trzyletnim stażem Aleksandra i Jakub Siekierzyńscy oraz ich synek Stefan, który urodził się we wrześniu 2020 roku. Następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali kolędę "Bóg się rodzi".

Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy. Dochód z niej zostanie przekazany na wsparcie szkoły zawodowej Eastlands w Nairobi, stolicy Kenii. Placówka jest w jedną z biedniejszych dzielnic Nairobi - Donholm i jest otoczona slumsami. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia 10 stanowisk szkoleniowych (do nauki diagnostyki silników samochodowych i sprzętu do nauki wyszukiwania usterek w silnikach samochodowych).

"Całkowity koszt potrzebnego sprzętu wynosi 29 234,34 euro, co jest równe około 135 tys. zł" - poinformowali organizatorzy orszaku.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2008 r. w szkole "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik".

Święto Objawienia Pańskiego, nazywane także Epifanią lub świętem Trzech Króli, jest jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii (Niemcy).

W naszym kraju 6 stycznia to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Taca zbierana tego dnia w świątyniach przekazywana jest na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymywane jest Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz wspierani są misjonarze z Polski.

Od 2011 r. w naszym kraju 6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy, podobnie jak w innych państwach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.