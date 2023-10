Ortopeda: Wirtualna rzeczywistość zdecydowanie przyśpiesza rehabilitację pacjentów

Wirtualna rzeczywistość zdecydowanie przyśpiesza rehabilitację. Gogle VR służą do przeniesienia pacjentów np. na łąkę, do wirtualnego domu, przez co mogą ćwiczyć wykonywanie codziennych czynności jak np. otwarcie lodówki, układanie ubrań w szafie, zbieranie kwiatów – przekazał ortopeda prof. Tomasz Blicharski.

Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK4 w Lublinie prof. Tomasz Blicharski został zapytany przez PAP o szczegóły realizowanego w klinice programu badawczego, który wykorzystuje wirtualną rzeczywistość. Dedykowany jest on pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, np. po udarach, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, czy ze spastycznością mięśni.

"Gogle VR (do wirtualnej rzeczywistości) służą do przeniesienia pacjentów np. na łąkę, do parku, w kosmos lub do wirtualnego domu, przez co mogą ćwiczyć wykonywanie codziennych czynności. W ten sposób powtarzają ruchy, na przykład wkładania książek na półkę, otwarcia lodówki, uruchomienia pralki, układania ubrań w szafie, zmywania naczyń, zbierania kwiatów" - opisał ortopeda.

Zwrócił uwagę, że pozwala to chorym trochę oderwać się od szpitalnej rzeczywistości i urozmaicić standardową rehabilitację. "Dzięki temu wykonują ruchy, których nie wykonywaliby leżąc normalnie w szpitalu. Oczywiście, oprogramowanie z ćwiczeniami jest dostosowywane do rodzaju ich niepełnosprawności" - dodał prof. Blicharski.

Szef kliniki został zapytany o efekty tej procedury terapeutycznej. "Z naszych obserwacji wynika, że wirtualna rzeczywistość zdecydowanie przyśpiesza rehabilitację, przy czym nie zastępuje tradycyjnej. Chodzi o uzupełnienie jej ćwiczeniami w goglach" - podkreślił specjalista.

Według niego, wirtualna rzeczywistość zwiększa też motywację pacjentów do ćwiczeń. "Co więcej, pacjent przebywając w szpitalu nie ma możliwości cały czas ćwiczyć w obecności fizjoterapeuty. A tutaj zakłada gogle VR i sam może ćwiczyć. Widzimy też, że elektronika wciąga młodych pacjentów, którzy chętnie korzystają z gogli podczas rehabilitacji na oddziale" - zaznaczył kierownik dodając, że pacjenci mają do dyspozycji 7 sztuk gogli VR.

Badania prowadzone są w szpitalu od czerwca. Pierwsze wyniki mają zostać opracowane i opublikowane na początku przyszłego roku. Program został wprowadzony dzięki współpracy Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK4 ze startupem BioMinds Healthcare.