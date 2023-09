Orzysz: "Jesienny ogień" - na poligonie są już pierwsi widzowie

Na poligon w Orzyszu (Warmińsko-mazurskie) przyjechali już pierwsi widzowie "Jesiennego ognia". Ci, którzy chcą skorzystać z własnego transportu muszą zostawić auto w Wierzbinach i dalej na poligon iść pieszo. Z Orzysza, Giżycka, Mikołajek i Pisza można dojechać wojskowym transportem.

Na poligonie w Orzyszu w niedzielę odbywa się wojskowy piknik, na którym już można oglądać sprzęt wojskowy, a o godz. 13 rozpocznie się pokaz nowoczesnego sprzętu w walce. Będzie to pierwszy tak duży i otwarty dla publiczności pokaz wojskowy w kraju.

Na poligon nie można dojechać autem - we wsi Wierzbiny wyznaczono parkingi dla aut i ci, którzy tam zostawią samochody 2,8 km na poligon muszą przejść pieszo. Z trudnościami w dojeździe muszą się liczyć ci, którzy jadą od strony Rucianego-Nidy do Pisza - w Snopkach doszło do wypadku drogowego, czołowo zderzyły się dwa samochody. Na miejscu pracują policjanci.

Z Giżycka, Mikołajek i Orzysza na poligon dowożą ludzi wojskowe pojazdy.

Na poligon przyjechali już pierwsi widzowie. Jednym z pierwszych wojskowych busów z Orzysza na poligon jechała mama z dwójką kilkuletnich synów, którzy na Mazury przyjechali z Warszawy. "Tata jeździ czołgiem, zawsze go oglądamy" - powiedział PAP kilkulatek. Jego mama przyznała, że wyjechała z dziećmi z Warszawy o czwartej nad ranem. "Dzieci spały, więc są wypoczęte, dadzą radę. Hałasu się nie boję, chłopcy nie są strachliwi" - powiedziała.

Z Warszawy przyjechało też dwóch pasjonatów militariów. Oni także wyjechali o czwartej nad ranem, na poligon dźwigali m.in. sprzęt fotograficzny. "Trzeba to uwiecznić, takich rzeczy dotąd nie było" - mówili. Przyznali, że do Orzysza przyciągnęło ich nie tylko wojsko, ale i możliwość "pooddychania Mazurami".

O godz. 13 na poligonie rozpocznie się pokaz, w którym będzie można zobaczyć m.in. pozorację uderzenia lotnictwa przeciwnika. W pokazach będą brały udział SU-22, F- 16 i Mi-24. Będzie także można zobaczyć ogień artyleryjski z wyrzutni HIMARS. W tej części imprezy będzie uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak.

Pokazy zakończą się około godz. 14.30.