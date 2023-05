Orzysz: Ponad 3 tys. żołnierzy NATO na ćwiczeniu "Griffin Shock 23-1”

Ponad 3 tys. żołnierzy i kilkaset pojazdów z pięciu krajów NATO bierze udział w ćwiczeniu "Griffin Shock 23-1” na poligonie w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) - podało w sobotę dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód.

Na poligonie w Orzyszu odbyła się w sobotę ceremonia przekazania 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych w podporządkowanie dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód gen. dyw. Zenonowi Brzuszko.

"To pierwszy dowódca dywizji w Sojuszu Północnoatlantyckim, który przyjął w podporządkowanie jednostkę armii USA" - poinformował rzecznik prasowy dowództwa WDP-W ppłk Dariusz Guzenda.

Protokół przekazania podpisali gen. Brzuszko i dowódca Wielonarodowego Korpusu Północnowschodniego gen. broni Jürgen - Joachim von Sandrart, w obecności dowódcy 4 Dywizji Piechoty USA gen. dyw. Davida Hodna oraz dowódcy 2 Pułku Kawalerii USA płk. Roberta S. McChrystala.

"Ćwiczenia sojusznicze, takie jak Griffin Shock 23-1, są okazją do zweryfikowania poziomu interoperacyjności ćwiczących wojsk i w konsekwencji identyfikacji zadań, które pozwolą szybciej i pełniej zintegrować siły wzmocnienia Sojuszu przekazane w podporządkowanie. To ćwiczenie jest również demonstracją naszej gotowości do obrony tej części Europy" - powiedział podczas uroczystości generał Brzuszko.

Jak podało w sobotnim komunikacie dowództwo WDP-W, celem zaplanowanego do 26 maja ćwiczenia "Griffin Shock 23-1" jest pokazanie jednomyślności i wiarygodności członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas realizacji postanowień na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

"Ćwiczenie to wspiera inicjatywy Sojuszu, na które sojusznicy zgodzili się podczas Szczytu NATO w Madrycie w 2022 roku" - przypomniano.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji - Północny Wschód koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Dowództwo pozostaje również w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego.