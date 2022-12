Osiem ofiar śmiertelnych i 58 rannych krwawego rosyjskiego ostrzału Chersonia

Ośmioro cywilów zginęło, a 58 osób odniosło obrażenia w wyniku ostrzału z wyrzutni Grad centrum Chersonia – powiadomiły ukraińskie władze.

Wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko podał informację o siedmiu zabitych i 58 rannych. Urzędnik zaznaczył, że ciężko rannych jest 18 osób. https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3186

Biuro prokuratura generalnego w zaktualizowanej informacji powiadomiło o śmierci ośmiu osób. https://t.me/phogovua/1307

Wcześniej w sobotę strona ukraińska powiadomiła, że rano w sobotę Rosjanie ostrzelali Chersoń. Agresor skierował pociski na centrum miasta, w miejsca, gdzie są największe skupiska mieszkańców - powiadomiła prokuratura.

Na zdjęciach z miejsca ostrzałów widać ciała na ulicach i płonące domy oraz samochody, zniszczone budynki.

"Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowej, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" - napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.