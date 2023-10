Ostatecznie różnica między PiS, a KO może być mniejsza niż 5 proc.

Podstawą do komentarzy są wyniki exit poll, a one zazwyczaj się nie do końca sprawdzają. Ten obecny wynik zmieni się i PiS wygra te wybory różnicą mniejszą wobec PO niż trzy procent - komentuje dla WNP.PL socjolog i politolog z Uniwersytetu SWPS prof. Radosław Markowski.

Dopóki mamy do dyspozycji tylko wyniki exit poll, rozmowa na temat przyszłej geografii politycznej jest bardzo utrudniona. Pomimo że badania są przeprowadzane na statycznie dużej grupie głosujących, bardzo często nie oddają prawdziwych wyników wyborów.

- Jest exit poll, tylko w oparciu o te opublikowana badania możemy rozmawiać. W mojej ocenie one nie są nie do końca miarodajne, mylą nas. Wiemy tak naprawdę tylko tyle, że dwa duże bloki, dwie partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska, mają wynik w granicach 30 procent. Wiemy, także, że bardzo wiele, nadspodziewanie wiele osób głosowało. To było taktyczne głosowanie. Ten obecny wynik dla PiS zmieni się. Ona wygra z KO różnicą 3 procent. Mamy przecież jeszcze 600 tysięcy głosów z zagranicy, a tam obecna partia rządząca raczej nie wygra - powiedział prof. Radosław Markowski.

Ośrodki badania opinii publicznej kolejny raz źle przewidziały preferencje wyborcze Polaków

Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, kolejny raz ośrodki badania opinii publicznej, firmy przeprowadzające sondaże tak bardzo się mylą. Gdzie tkwi błąd metodologiczny, który ciągle obarczony jest dużym błędem statystycznym.

W ocenie prof. Markowskiego, kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, gdy ośrodki badające preferencje wyborcze mylą się: - W prognozach wyborów tym razem nie uwzględniono ogromnej ilości głosujących zagranicą. To jest przecież ponad 600 tysięcy głosów, ta ogromna masa będzie miała tym razem znaczący wpływ na wynik wyborów. Będziemy czekali na wyniki w wielkich miastach, tu znów widzieliśmy tłumy. Ja twierdzę, że rzeczywistość będzie inna, od tej prezentowanej kilka sekund po godzinie 21.00 w niedzielę. Na komentarze będzie czas we wtorek, po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów - powiedział.

PiS otrzyma od prezydenta misję tworzenia rządu po wyborach

Prof Markowski nie ma wątpliwości, że PiS uzyska większość względną i otrzyma misję stworzenia nowego rządu i będzie próbował przekupić wszystkich z Konfederacji, ale to może po prostu nie wystarczyć. Dopiero po tej nieudanej próbie, to Sejm będzie szukał większości.