Ostatni tydzień zgłoszeń do nagrody za zasługi w ratownictwie Animus Fortis

Jeszcze przez tydzień, do 20 lutego, można zgłaszać kandydatury do nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), przyznawanej w dwóch kategoriach – indywidualnej za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej i instytucjonalnej za działania pozwalające ratować życie.

Nagrodę Animus Fortis ustanowiło kierownictwo Wojskowego Instytutu Medycznego. Pierwszy raz wyróżnienie przyznano w 2018 r. Tegoroczna edycja jest piątą. Wręczenie nagród odbędzie się w marcu podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. Za osobiste męstwo - dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze, np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR czy GOPR. Wyróżnienie otrzymać mogą także przedstawiciele instytucji, które znacząco wpłynęły na pozytywne zmiany pozwalające ratować ludzkie życie.

Nagrodą jest statuetka będąca miniaturą projektu "pomnika Sanitariusza". Prace nad budową tego pomnika, upamiętniającego medyków poległych za ojczyznę - nie tylko w czasie I wojny światowej, wojny bolszewickiej w 1920 r., ale także powstań narodowowyzwoleńczych i walk w czasach napoleońskich - zainicjowano w 1927 r. Monument zamówiono u prof. Edwarda Wittiga, znanego ówczesnego rzeźbiarza, autora m.in. warszawskich pomników Lotnika i Juliusza Słowackiego. Pieniądze pozyskiwano z dobrowolnych składek medyków cywilnych i wojskowych. Projekt przerwała II wojna światowa.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby i instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w terminie do 20 lutego 2022 r. na adres e-mail: dyrekcja@wim.mil.pl lub na adres korespondencyjny Instytutu: 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128, z dopiskiem "Konkurs Animus Fortis 2021".