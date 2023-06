Ostrołęka: Śledztwo ws. wypadku, w którym zginął 4-letni chłopiec; auto prowadził pijany ojciec

Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w którym zginął 4-letni chłopiec. Auto prowadził jego ojciec. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów – poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.

Wypadek wydarzył się w Boże Ciało w miejscowości Gucin, gm. Czerwin, pow. ostrołęcki. Jak ustalili śledczy, w tym dniu w godzinach wieczornych, Andrzej P. wziął ze sobą 4-letniego syna Miłosza. Mieli iść razem do sklepu znajdującego się w sąsiedniej miejscowości. "W tym czasie matka dziecka zajmowała się córką. W chwili wyjścia od mężczyzny czuć było alkohol" - przekazała rzeczniczka.

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach ojciec wraz z synem wsiedli do samochodu. Dramat rozegrał się jakiś czas potem. "Kobieta będąca świadkiem zdarzenia w pewnym momencie usłyszała huk i wybiegła sprawdzić, co się stało. Zobaczyła rozbity o drzewo samochód. Powiadomiła męża, który pobiegł do pojazdu" - zrelacjonowała rzeczniczka. Mężczyzna zastał w rozbitym audi kierowcę. Próbował mu pomoc, ale drzwi były zablokowane.

"Przybyli na miejsce wypadku strażacy wydostali z samochodu mężczyznę oraz dziecko. Chłopiec znajdował się między nogami kierującego ojca. Nie dawał oznak życia. Andrzej P. został zabrany do szpitala" - powiedziała prokurator. Jak ustalono, kierowca był pod wpływem alkoholu. W badaniach laboratoryjnych we krwi stwierdzono zawartość alkoholu w ilości 2,9 prom. Mężczyzna wsiadł do samochodu mimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat orzeczonego przez sąd w styczniu.

Prokurator przekazała, że Andrzej P. znajduje się w głębokiej śpiączce farmakologicznej na OIOM szpitala w Ostrołęce. "Na razie nie jest możliwe wykonanie czynności procesowych z jego udziałem. Stan jego zdrowia jest stale monitorowany" - powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że na miejscu tragicznego zdarzenia przeprowadzono oględziny miejsca wypadku drogowego, zabezpieczono samochód do dalszych badań, przesłuchano świadków. Sekcja zwłok chłopca wykazała, że przyczyną jego śmierci były obrażenia głowy.