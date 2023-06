Ostrów Wlkp.: 25 osób ewakuowano z jednego z ostrowskich bloków, w jednym z mieszkań osunął się strop

25 osób ewakuowano z jednego z ostrowskich bloków. Powodem jest osunięcie się stropu – poinformował w niedzielę PAP mł. asp. Szymon Jagodziński z ostrowskiej straży pożarnej.

W niedzielę po godz. 10.00 służby ratownicze zawiadomiono, że w bloku przy ul. Klasztornej 20 w Ostrowie Wlkp. osunął się strop.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na parterze bloku, zamieszkałym przed dwie osoby niepełnosprawne.

Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej. Z bloku ewakuowano łącznie 25 mieszkańców, nikomu nic się nie stało - przekazał PAP dyżurny straży pożarnej w Ostrowie Wlkp.

O sprawie zawiadomiono policję, władze miasta, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej iz nadzór budowalny.

Miasto oddało blok do użytku w lipcu 2022 r. Został wybudowany w ramach programu "Dla systematycznych". Budynek zamieszkuje 16 rodzin.

Jak powiedziała PAP Anna Woźnica z biura prasowego ostrowskiego ratusza, "w jednym z mieszkań nad częścią niepodpiwniczoną usiadła posadzka, w wyniku tego ścianka działowa pękła i odsklepiła się od stropu" - wyjaśniła.

Przekazała, że zamieszkujące lokal osoby niepełnosprawne zostały przetransportowane do hotelu, mają zapewniony pobyt do momentu, kiedy będą mogły wrócić do budynku.

Budynek jest objęty gwarancją. Na miejscu jest już wykonawca, który zadeklarował, że prace budowalne może zacząć dzisiaj.

"Czekamy na decyzję inspektora nadzoru budowlanego, czy pozwoli pozostałym mieszkańcom wejść do bloku, czy również im trzeba będzie zapewnić nocleg" - powiedziała Woźnica.