Ostrów Wlkp.: G. Schetyna: do zwycięskiego Senatu chcemy dołożyć zwycięski Sejm

Cztery lata temu udało nam się wygrać wybory do Senatu, dzisiaj do zwycięskiego Senatu chcemy dołożyć zwycięski Sejm – powiedział w sobotę na konferencji prasowej w Ostrowie Wlkp. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej.

Na konferencji Schetyna wyraził poparcie dla kandydatki paktu senackiego Ewę Matecką z Ostrowa Wlkp. i kandydata do Sejmu Mariusza Witczaka z Kalisza.

"Wierzymy, że te ostatnie dni będą decydujące, że skutecznie przekonamy jeszcze tych niezdecydowanych czy tych, którzy wahają się na kogo zagłosować" - powiedział. "Mówimy bardzo wyraźnie, żeby głosowali na partie opozycji demokratycznej, na tych, którzy skutecznie odbiorą władze PiS-owi, bo dzisiaj nie ma ważniejszej rzeczy w każdym wymiarze niż to, żeby zakończyć te fatalne, katastrofalne rządy PiS. Jestem tu po to, żeby powiedzieć, że Ostrów Wlkp. zawsze dobrze wybierał" - dodał.

Schetyna powiedział, że kraj potrzebuje przyspieszenia wypłaty unijnych funduszy na Krajowy Plan Odbudowy i "odbudowania tego wszystkiego, żebyśmy znowu mogli być na tej najlepszej z możliwych ścieżek w pogoni za Zachodem i tworzenia z naszych małych ojczyzn gospodarnego kraju".

Poproszony o komentarz do wydarzeń w holenderskim Alkmaar z udziałem piłkarzy Legii Warszawa powiedział, że sprawa jest skandaliczna i wymaga wyjaśnienia.

"Atak na delegację, prezesa, zawodników jest skandaliczny i wymaga natychmiastowej interwencji. Dobrze stało się, że została wezwana ambasador Holandii. Uważam, że ta sprawa powinna znaleźć się w Parlamencie Europejskim. Chodzi przed wszystkim o słowa burmistrz Alkmaar, które były bardzo antypolskie, szowinistyczne i nie do zaakceptowania. Tę sprawę trzeba absolutnie wyjaśnić, w żaden sposób nie zaakceptujemy, żeby w żadnym kraju UE takie rzeczy nie pozostawały bez politycznej, karnej sankcji, dlatego czekamy na pełne wyjaśnienie sprawy" - powiedział.

Z kolei zapytany o ocenę prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego odparł, że "realizuje politykę jednej partii politycznej, jest prezesem, który nie kryje się z tym, że jest kibicem obozu rządzącego. Przecież nie kto inny, jak on jako prezes NBP i aplikujący o przedłużenie kadencji zameldował się na Nowogrodzkiej i prosił posłów PiS o poparcie. To jest partyjna, polityczna kandydatura, która doprowadziła do takiego a nie innego stanu naszego złotego, doprowadziła do inflacji. Jestem przekonany, że w czasie wyborów Polacy pokażą czerwoną kartkę całej ekipie PiS ale także prezesowi Glapińskiemu" - powiedział.