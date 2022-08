Ostrów Wlkp.: Kłusownik odpowie przed sądem za nielegalny połów 80 kg ryb

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który nielegalnie łowił ryby. 53-latkowi grozi kara do dwóch lat więzienia – powiedziała w piątek PAP mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz z biura prasowego ostrowskiej policji.

Od lipca do początku sierpnia na terenie stawów hodowlanych w wielkopolskiej Dębnicy 53-letni mężczyzna nielegalnie łowił ryby.

Mieszkaniec powiatu ostrowskiego przy pomocy sieci rybackiej złowił prawie 80 kg ryb.

"Został zatrzymany, postawiono mu zarzut z ustawy o rybactwie śródlądowym, za co grozi mu do dwóch lat więzienia" - powiedziała policjantka. Kłusownik przyznał się do zarzucanych mu czynów.

