Ostrów Wlkp.: Mało chętnych do szczepień pierwszą dawką przeciwko Covid–19; władze miasta apelują

Zachęcam i apeluję do ostrowian, którzy jeszcze nie zaszczepili się pierwszą dawką, by jak najszybciej to zrobili – zaapelował w poniedziałek zastępca prezydent Ostrowa Wlkp. Sebastian Górski.

Zdaniem władz Ostrowa Wkp. jest mało chętnych do szczepień pierwszą dawką przeciwko Covid-19.

O ile dawka przypominająca - jak twierdzi Górski - cieszy się dużym zainteresowaniem, znacznie mniej jest chętnych do szczepień pierwszą. Dowodem na to są dane z minionej soboty; w punkcie szczepień przy ulicy Waryńskiego, utworzonym przez miasto, trzecią dawkę przyjęło pół tysiąca osób.

"Zachęcam i apeluję do ostrowian, którzy jeszcze się nie zaszczepili pierwszą dawką, by jak najszybciej to zrobili" - powiedział zastępca prezydent Ostrowa Wlkp. Sebastian Górski.

Podkreślił, że statystyki mówią same za siebie, a przykładem jest ostrowski szpital.

"Na oddziale covidowym tylko 20 procent chorych na koronawirusa to osoby zaszczepione, pozostali pacjenci, a więc 80 procent, to osoby niezaszczepione, wśród nich są bardzo ciężkie przypadki" - poinformował.

Prezydent przypomniał, że punkt szczepień działa w każdą sobotę. Jeśli zainteresowanie będzie duże, szczepienia będą organizowane także w ciągu tygodnia. Do 24 grudnia można zaszczepić się bez wcześniejszej rejestracji.

W Ostrowie Wlkp. na 71,5 tys. mieszkańców w pełni zaszczepionych jest prawie 40 tys. osób. Największe zainteresowanie szczepieniem jest wśród osób w wieku 40-59 lat, najmniejsze w wieku 12-19 lat.