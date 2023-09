Ostrów Wlkp.: Nowa Lewica: wykluczenie komunikacyjne w środku Europy to wstyd dla rządzących

Wykluczenie komunikacyjne w środku Europy to wstyd dla rządzących – pod takim hasłem czołowi działacze Nowej Lewicy zorganizowali we wtorek konferencję prasową w Ostrowie Wlkp.

Obecni na konferencji parlamentarzyści Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, Anna Maria Żukowska i Wiesław Szczepański mówili, że zorganizowali konferencję na dworcu kolejowym PKP w Ostrowie Wlkp., ponieważ jego infrastruktura jest dowodem na wykluczenie transportowe.

Szczepański przypomniał, że kiedyś w Ostrowie Wlkp. był projektowany system szybkiej kolei. "Teraz, kiedy budują CPK, ten węzeł znajduje się w Sieradzu. Widzimy, że węzeł Ostrów Wlkp. - kiedyś jeden z najważniejszych węzłów kolejowych - jest dzisiaj wykluczany i przez obecny rząd zwijany. Naszym zdaniem należy przywrócić rangę tego węzła sprzed lat" - powiedział. Zapowiedział, że po wyborach Lewica odstąpi od budowy CPK i skupi się na kolejach szybkiej prędkości między miastami wojewódzkimi. Zdaniem Szczepańskiego można wybudować 10 tys. km szybkiej kolei w Polsce. Pozwoli to - jak oświadczył - połączyć Ostrów Wlkp. z Warszawą, Wrocławiem i innymi miastami. Poinformował też, że w Polsce 411 miast nie ma połączeń kolejowych - największe z nich to Jastrzębie Zdrój i Łomża; w Wielkopolsce takiego połączenia nie mają też Turek, Śrem i Gostyń.

Czarzasty wskazał, że w Polsce 13 mln 800 tys. osób jest wykluczonych z dostępu do transportu publicznego - do kolei i PKS-u. "PiS w przeciągu ostatnich lat zlikwidował 300 tysięcy połączeń PKS-wych. Co z tego wynika? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jak brak szybkiego dostępu do szpitala, dowiezienie dzieci do szkoły, skorzystanie z kina czy teatru" - wskazał. Wicemarszałek sejmu poinformował, że 1 mln 800 tys. osób żyje w Polsce w skrajnej biedzie, gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi poniżej 600 zł. "W takiej sytuacji jest 350 tysięcy dzieci" - powiedział.

Do rządzących z PiS-u "i rządzących w ogóle" skierował pytania: "Czy pamiętacie o transportowym wykluczeniu, czy pamiętacie o ludziach, których na to nie stać, czy pamiętacie w ogóle o roli usług publicznych. Bo o tym nie pamięta Konfederacja, która zapowiedziała niepłacenie podatków bądź płacenie na bardzo niskim poziomie oraz dowolność w sprawie ZUS-u" - oświadczył.

Zdaniem Czarzastego brak podatków doprowadzi do likwidacji państwowych i samorządowych szpitali, "a przypomnę, że na prywatne leczenie nie wszystkich stać. Nie będziemy mieli szkół państwowych, bo trzeba je z czegoś utrzymać" - powiedział i zaapelował: "Brońcie się państwo przed partiami, które mają proste odpowiedzi na skomplikowane pytania".

Według Anny M. Żukowskiej Prawo i Sprawiedliwość nie ma dobrych recept na rozwiązanie takich spraw, jak wykluczenie społeczne.

"Jedyne co proponują, to utrzymanie status quo, czyli mamiąc Polki i Polaków, że można na przykład dojechać darmową autostradą gdzieś na wakacje jednocześnie nie tworzy nowych połączeń i likwiduje dotychczasowe, nie stawia na transport publiczny. Prawo i Sprawiedliwość oszukuje Polki i Polaków, że w jakiś sposób chce pomóc im w transporcie, a naprawdę do przedszkola, szkoły, pracy, przychodni zdrowia i urzędu nie dojeżdżamy autostradami" - powiedziała.

Podkreśliła, że Lewica jest za tym, żeby promować transport publiczny, bo - jak dodała - jest również sposobem na walkę z kryzysem klimatycznym oraz ma duży wpływ na nowoczesny rozwój miast. Lewica - jak zapowiedziała na konferencji- proponuje jeden wspólny bilet do podróżowania po całym województwie - ważny na autobusy, kolej, tramwaje, czy metro.

