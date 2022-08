Ostrów Wlkp.: Obława za uciekinierem z aresztu śledczego

45 policjantów uczestniczy w poszukiwaniach 45-latka, który rano uciekł z aresztu śledczego – powiedział w poniedziałek PAP asp. Konrad Tokarski z biura prasowego ostrowskiej policji.

Przed godziną 8 rano w poniedziałek ostrowska policja została powiadomiona, że z aresztu śledczego uciekł 45-letni mieszkaniec Ostrowa Wlkp. skazany za kradzieże i oszustwa.

"Uciekł podczas przemieszczania się do pracy poza aresztem, ponieważ odbywał karę więzienia w systemie półotwartym i mógł pracować za murami więzienia. Zbiegł podczas wsiadania więźniów do autobusu, przewożącego osadzonych do miejsca wykonywania prac na terenie sortowni odpadów" - powiedział asp. Tokarski.

Uciekiniera poszukuje 45 funkcjonariuszy.