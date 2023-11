Ostrów Wlkp.: Zaduszkowa kwesta na ratowanie Starego Cmentarza 2 listopada

2 listopada odbędzie się doroczna zbiórka na ratowanie zabytków Starego Cmentarza w Ostrowie Wlkp. To jeden z najstarszych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce, miejsce spoczynku wielu wybitnych ostrowian – powiedziała PAP prezydent Beata Klimek.

Kwesta na Starym Cmentarzu odbędzie się 2 listopada w godzinach od 12 do 16. Co roku biorą w niej udział samorządowcy, dziennikarze, politycy, społecznicy i młodzież z ostrowskich szkół.

"Warto się tu wybrać, szczególnie jesienną porą, by ujrzeć jego wyjątkowe piękno, oddać się refleksjom i wspomnieniom o tych, którzy odeszli. To tu spoczęło wielu zasłużonych ostrowian, którzy zapisali się w historii naszego miasta. To miejsce pełne jest niesamowitych rzeźb" - powiedziała Beata Klimek.

Kwesty w Dzień Zaduszny od 21 lat organizuje Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Dzięki zebranym pieniądzom odnowiono nagrobki ks. Wincentego Głębockiego, ostatniego nauczyciela religii w czasie zaborów czy ks. Augustyna Szamarzewskiego, uczestnika Powstania Styczniowego i późniejszego organizatora polskiej spółdzielczości kredytowej w zaborze pruskim. Odrestaurowano figury Matki Bożej i św. Józefa, znajdujące się w głównej alei. Ufundowane zostały także tablice memoratywne osób, które były pochowane na cmentarzu, ale nie zachowały się ich nagrobki. Zebrane podczas ubiegłorocznej zbiórki pieniądze zostały przekazane na renowację zabytkowej bramy cmentarza.

Stary Cmentarz zaznaczony był na planach Ostrowa Wielkopolskiego już w 1784 roku. Położony jest w centrum miasta między ul. Wysocką a Wrocławską i ma powierzchnię 1,256 ha. Uważany jest przez lokalnych historyków za nekropolię starszą od Cmentarza Rakowickiego w Krakowie i warszawskich Powązek. W latach zaborów było to miejsce manifestacji patriotycznych. Z ok. 2800 osób pochowanych tu od początku istnienia cmentarza udało się zidentyfikować 1250.

Najstarszą zachowaną częścią cmentarza jest mur z 1833 roku oraz nagrobki: Juliane Handke z Domaszewskich i ks. Jana Kompałły - inicjatora budowy Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Ostrowie. W jednym z grobów spoczywają rodzice i siostra kard. Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa Polski Odrodzonej. Pochowano pułkownika Wincentego J. Broniwój-Orlińskiego - byłego delegata rządu RP w Londynie na Niemcy (1974-1990), uczestnika Powstania Warszawskiego, wybitnego prawnika i sponsora kultury polskiej. W 1990 r. towarzyszył on prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu w przekazaniu insygniów prezydenckich II RP Lechowi Wałęsie. Spoczywają tu też ksiądz Antoni Szamarzewski, teatrolog Józef Szczublewski i powstaniec listopadowy Franciszek Kutzner.