Ostrowiec Świętokrzyski: Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja ekspercka poświęcona wojnie w Ukrainie

Geneza, przyczyny, przebieg i skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej to tematy konferencji eksperckiej, która w czwartek rozpoczęła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udział w wydarzeniu biorą prelegenci z 15 państw.

Międzynarodowa konferencja "Wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023. Geneza, przyczyny, przebieg i skutki" rozpoczęła się w czwartek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorami wydarzenia są Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA.

Konferencje otworzyły debata generalska. Jak powiedział były rumuński wojskowy gen. dyw. w stanie spoczynku Dan Florin Grecu, kiedy Rosja jesienią 2021 r. rozpoczęła ćwiczenia wojskowe na zachodzie swojego kraju oraz na Białorusi, nie było wątpliwości, że zaatakuje Ukrainę. "Nie spodziewałem się natomiast, że zamierza rozpocząć atak na taką skalę i na tak wielu kierunkach" - zaznaczył.

"Dla Europy, która nie była przygotowana do wojny, to był szok. W tym kontekście wyjątkiem jest Polska, która jako jedyna w Europie budowała silną armię. Było to możliwe dzięki wspólnym decyzjom wojskowych i polityków" - mówił były rumuński wojskowy.

Dodał, że w ostatnim dwudziestoleciu Europa przyglądała się konfliktom wojskowym na świecie z bezpiecznego miejsca i odległej perspektywy. "Wojny w Afganistanie i Iraku były daleko. Różnica tym razem polega na tym, że wojna jest obok i w dodatku to nie jest konflikt tylko pomiędzy dwoma krajami. Rozpoczęła się wojna globalna, nie w kontekście militarnym, ale dyplomatycznym, ekonomicznym i polityczny, która ma na celu zmianę porządku światowego. Intencje Rosji i Chin są jasne, chcą odebrać przywództwo światowe Stanom Zjednoczonym i szczególnie Chiny, nie są daleko od tego celu" - zaznaczył.

Jego zdaniem wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna w takim konflikcie jest gotowość ludności do obrony swojego kraju. "Wojna unaoczniła również, jak istotne jest przygotowywanie oddziałów obrony terytorialnej i mniejszych zgrupowań, które są bardzo efektywne w terenie. Nie należy zapominać o morale, jest to czynnik, który wpływa na skuteczność każdej armii" - dodał.

Jego zdaniem niedocenienie przygotowania armii ukraińskiej i brak wiarygodnych informacji wywiadowczych były strategicznymi błędami Rosji w wojnie na Ukrainie. "Należy także zwrócić uwagę na bardzo słabą logistykę po stronie Rosji, która prawdopodobnie była nastawiona na siedmiodniowy konflikt. Trzecia rzecz to umożliwienie politykom w decydowaniu o działaniach wojskowych" - ocenił.

Konferencja potrwa do piątku. Udział w wydarzeniu biorą prelegenci z 15 państw.