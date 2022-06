Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz silnymi opadami deszczu i silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w poniedziałek ostrzeżenia przed burzami z gradem - pierwszego i drugiego stopnia.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, dla województw w centralnym i wschodnim pasie kraju od północy po południową granicę wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Miejscami może spaść grad. W centrum kraju ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w godzinach od 11:00 do 20:00, a we wschodnich od 13:00 do 21:00.

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w godzinach od 9:00 do 18:00 w centralnej i miejscami w zachodniej części kraju oraz na południowym zachodzie Polski i obejmują województwa, pomorskie, kujawsko-pomorskie, opolskie oraz część województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.