Ostrzeżenia o gęstej mgle na części woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego

Ostrzeżenia o gęstych mgłach występujących na części województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego wydał w nocy z soboty na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy w sobotę po godz. 23.00 wydali dla 11 powiatów w woj. kujawsko-pomorskim, 8 powiatów w woj. wielkopolskim i jednego powiatu w woj. dolnośląskim ostrzeżenia pierwszego stopnia o występowaniu gęstej mgły miejscami ograniczającej widzialność do 200-400 m, a lokalnie do 100 m. Jak podano, mgły mogą się utrzymywać do godzin rannych.

W województwie kujawsko-pomorskim chodzi o powiaty: aleksandrowski, bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, włocławski, żniński oraz Bydgoszcz i Włocławek.

W województwie wielkopolskim chodzi o powiaty: gostyński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, rawicki i wolsztyński. W województwie dolnośląskim chodzi o powiat kłodzki.