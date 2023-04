Oświadczenie Dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki (komunikat)

Dyrektor CIS informuje:

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dyrektor CIS informuje:

Spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z dziennikarzami Radia ZET - Mariuszem Gierszewskim i Radosławem Grucą odbyło się 5 kwietnia o godz. 14.00 w Gabinecie Marszałek Sejmu.

Spotkanie to miało format "off the record" w stosunku co do treści rozmowy, a nie faktu, że miało ono miejsce. Format wynikał z delikatności omawianego problemu ze względu na ciężki stan zdrowia męża marszałek Witek oraz kwestii rodzinnych.

Niezrozumiały jest zatem fakt pominięcia informacji o spotkaniu w momencie publikacji materiału przez Radio ZET. To skrajnie nierzetelne i nieprofesjonalne działanie. Pozwala ono postawić tezę celowego zabiegu wzbudzenia w odbiorcy przekonania, że marszałek Witek unika odpowiedzi na trudne dla siebie pytania.

W trakcie blisko godzinnej rozmowy Marszałek Sejmu odpowiedziała wyczerpująco, praktycznie na wszystkie pytania stawiane przez redaktorów.

Andrzej Grzegrzółka, Centrum Informacyjne Sejmu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.