Oświadczenie majątkowe prezydenta Białegostoku za 2022 rok: wynagrodzenie za pracę wyższe, na uczelni podobne

Blisko 280 tys. zł wynagrodzenia za pracę oraz łącznie 66,8 tys. zł z tytułu działalności naukowej i edukacyjnej - takie dochody uzyskał w 2022 roku prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jego oświadczenie majątkowe opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej białostockiego magistratu.

W ubiegłym roku zarobki prezydenta Białegostoku wzrosły w stosunku do roku 2021. Wówczas - jak wynika z jego oświadczenia majątkowego za tamten rok - zarobił w Urzędzie Miejskim w Białymstoku z tytułu wynagrodzenia za pracę 186 tys. zł. W listopadzie 2021 roku radni uchwalili jednak podwyżkę zarobków Tadeusza Truskolaskiego, z kwoty 11 tys. zł, do prawie 18,5 tys. zł brutto miesięcznie. Przysługuje mu też dodatek za wieloletnią pracę.

Dochody osiągane z pracy na Uniwersytecie w Białymstoku były na podobnym poziomie, co rok wcześniej. W 2022 roku prezydent Truskolaski zarobił na tej uczelni 64,4 tys. zł, rok wcześniej było to 63,6 tys. zł.

Wpisane do oświadczenia oszczędności finansowe, to łącznie ponad 27,5 tys. zł na kontach bankowych, w tym 13,4 tys. zł na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz 24,8 tys. euro.

Tadeusz Truskolaski ma wciąż mieszkanie spółdzielcze o powierzchni blisko 100 metrów kwadr. warte 440 tys. zł i 25-metrowy garaż wart ok. 25 tys. zł; w oświadczeniu majątkowym za 2021 rok w majątku była też wpisana działka o powierzchni 650 metrów kwadr., z domkiem letniskowym w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, o wartości szacowanej na 65 tys. zł.

Prezydent Białegostoku nie ma udziałów w spółkach ani akcji, nie zasiada też w żadnych organach spółek, spółdzielni czy fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

W wykazie mienia ruchomego wpisał samochód marki audi, wyprodukowany w ub. roku, o wartości 290 tys. zł oraz współwłasność 8-letniego volkswagena (wartość udziału to ok. 32,5 tys. zł). Na zakup audi wziął w kwietniu 2022 roku blisko 141 tys. zł kredytu; do spłaty zostało jeszcze niespełna 13,3 tys. zł. Nie jest już współwłaścicielem nissana z 2017 roku, gdzie udział we własności był szacowany na 24 tys. zł.