Oświęcim: 10-latek na hulajnodze wjechał pod auto; jest w szpitalu

10-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał tuż pod koła osobowego opla. Do wypadku doszło we wtorek po południu w Oświęcimiu. Dziecko doznało obrażeń ciała i trafiło do szpitala – podała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Rzecznik powiedziała, że do wypadku doszło przed godziną 14.30. "Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący oplem 42-letni mieszkaniec Oświęcimia potrącił 10-letniego chłopca, który jechał na hulajnodze elektrycznej. Dziecko miało nagle wyjechać zza zaparkowanego samochodu wprost przed osobówkę" - podała Jurecka.

Chłopiec doznał obrażeń ciała. "Przytomny, pod opieką ratowników medycznych, został przewieziony do szpitala" - powiedziała policjantka.

Funkcjonariusze ustalą dokładne okoliczności tego wypadku.