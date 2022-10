Oświęcim: 43-latek dręczył żonę i trójkę dzieci; odpowie przed sądem

Za znęcanie się fizycznie i psychicznie nad żoną i trójką dzieci odpowie przed sądem 43–latek z gminy Oświęcim. Został zatrzymany po kolejnej awanturze. Grozi mu pięć lat więzienia - podała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Rzecznik poinformowała w czwartek, że pomoc - w trakcie kolejnej awantury - wezwała kobieta. Interweniujący policjanci rozmawiali z nią i trójką dzieci. "Z ich słów wynikało, że 43-latek awanturował się i wulgarnie wyzywał żonę i dzieci. Do tego aktu agresji doszło, pomimo iż rodzina objęta jest procedurą Niebieskiej Karty. Policjanci zatrzymali agresora" - podała Małgorzata Jurecka.

43-latek usłyszał zarzut znęcania psychicznego i fizycznego nad żoną oraz dziećmi. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, nakazał mu opuścić miejsce zamieszkania oraz zakazał zbliżać się do pokrzywdzonych. Mężczyzna, w asyście policjantów, zabrał już swoje rzeczy osobiste z domu. "Został poinformowany, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym" - dodała Małgorzata Jurecka.

Za znęcanie psychiczne nad rodziną grozi kara do pięciu lat więzienia.

Małgorzata Jurecka zaapelowała do pokrzywdzonych w takich sytuacjach, by jak najszybciej przerwały łańcuch przemocy. Pomocą służy wiele instytucji, w tym Powiatowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej. W Oświęcimiu znajduje się on przy ul. Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można się skontaktować także telefonicznie - (33) 476 01 03 lub 510 74 573.