Oświęcim: Uratowały seniora przed śmiercią z zimna

Dwie kobiety, pomimo zapadającego zmroku i padającego deszczu, dostrzegły skuloną postać mężczyzny obok drogi w Oświęcimiu. Wezwały pomoc. Dzięki ich reakcji 76–letni senior trafił pod opiekę lekarzy. Był w stanie hipotermii – podała policja w Oświęcimiu.

Rzecznik oświęcimskiej komendy powiatowej asp. szt. Małgorzata Jurecka podała w poniedziałek, że w ubiegłą środę późnym wieczorem operator numeru alarmowego 112 odebrał dwa telefony od kierujących, które jadąc ulicą Legionów dostrzegły skuloną ludzką postać.

"Jedna z kobiet zatrzymała się na poboczu. Włączyła światła awaryjne, po czym podeszła do osoby, którą okazał się przemoczony i zziębnięty senior. Kobieta przeprowadziła go do pobliskiej wiaty przystanku autobusowego i razem z nim oczekiwała na przyjazd służb" - zrelacjonowała Jurecka.

Na miejsce przyjechali policjanci. Okryli seniora kocem termicznym i umieścili w radiowozie. "Ustalili też, że jest to 76-letni mieszkaniec osiedla Chemików w Oświęcimiu. Wezwali karetkę. Ratownicy medyczni stwierdzili u seniora stan wychłodzenia organizmu. Miał temperaturę 35 st. Został zabrany do szpitala. Policjanci powiadomili jego rodzinę" - powiedziała Małgorzata Jurecka.

Rzecznik pochwaliła reakcję obu pań kierujących samochodem. "Widząc sytuację, która mogła zagrozić życiu człowieka, nie pozostawiły mężczyzny bez pomocy" - powiedziała.

Policjantka zaapelowała do mieszkańców, aby zwrócili uwagę na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów oraz osoby niepełnosprawne. "Być może potrzebują wsparcia i pomocy. W takich przypadkach wystarczy powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej lub dzielnicowego" - wskazała.