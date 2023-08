Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił "jedynki" na listach wyborczych do Sejmu.

Mamy listy wyborcze. Reprezentujemy cały przekrój społeczeństwa. Chcemy budować efektywny i sprawiedliwy ustrój - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przede wszystkim na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu - dodał.

Na pierwszych miejscach znalazły się osoby o różnych życiorysach, różnym wieku i z różnych grup społecznych - zznaczył.

W warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej lider PiS zaprezentował liderów list wyborczych do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość.

"Jesteśmy partią, można powiedzieć polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa, reprezentujemy także pewna wspólną (...) ideę. Ideę budowy w Polsce ustroju i efektywnego, takiego, który będzie zapewniał naszej ojczyźnie szybki rozwój, szybkie dogonienie zamożnych państw Europy zachodniej (...), a z drugiej strony ustroju sprawiedliwego" - podkreślił Kaczyński.

Oto liderzy do Sejmu we wszystkich okręgach wyborczych

Okręg nr 1 (Legnica) — Elżbieta Witek Okręg nr 2 (Wałbrzych) — Marcin Gwóźdź Okręg nr 3 (Wrocław) — Mirosława Stachowiak-Różecka Okręg nr 4 (Bydgoszcz) — Paweł Szrot Okręg nr 5 (Toruń) — Krzysztof Szczucki Okręg nr 6 (Lublin) — Przemysław Czarnek Okręg nr 7 (Chełm) — Mariusz Kamiński Okręg nr 8 (Zielona Góra) — Marek Ast Okręg nr 9 (Łódź) — Zbigniew Rau Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) — Antoni Macierewicz Okręg nr 11 (Sieradz) — Joanna Lichocka Okręg nr 12 (Chrzanów) — Rafał Bochenek Okręg nr 13 (Kraków) — Małgorzata Wassermann Okręg nr 14 (Nowy Sącz) — Ryszard Terlecki Okręg nr 15 (Tarnów) — Anna Pieczarka Okręg nr 16 (Płock) — Kamil Bortniczuk Okręg nr 17 (Radom) — Marek Suski Okręg nr 18 (Siedlce) — Maria Koc Okręg nr 19 (Warszawa) — Piotr Gliński Okręg nr 20 (podwarszawski) — Mariusz Błaszczak Okręg nr 21 (Opole) — Paweł Kukiz Okręg nr 22 (Krosno) — Marek Kuchciński Okręg nr 23 (Rzeszów) — Zbigniew Ziobro Okręg nr 24 (Białystok) — Jacek Sasin Okręg nr 25 (Gdańsk) — Kacper Płażyński Okręg nr 26 (Gdynia) — Piotr Müller Okręg nr 27 (Bielsko-Biała) — Stanisław Szwed Okręg nr 28 (Częstochowa) — Lidia Burzyńska Okręg nr 29 (Gliwice) — Bożena Borys-Szopa Okręg nr 30 (Rybnik) — Bolesław Piecha Okręg nr 31 (Katowice) — Mateusz Morawiecki Okręg nr 32 (Sosnowiec) — Ewa Malik Okręg nr 33 (Kielce) — Jarosław Kaczyński Okręg nr 34 (Elbląg) — Leonard Krasulski Okręg nr 35 (Olsztyn) — Janusz Cieszyński Okręg nr 36 (Kalisz) — Marlena Maląg Okręg nr 37 (Konin) — Zbigniew Hoffmann Okręg nr 38 (Piła) — Krzysztof Czarnecki Okręg nr 39 (Poznań) — Szymon Szynkowski vel Sęk Okręg nr 40 (Koszalin) — Czesław Hoc Okręg nr 41 (Szczecin) — Marek Gróbarczyk

Po wyczytaniu nazwisk Kaczyński wskazał, że są wśród nich przedstawiciele rządu i prezydium Sejmu: marszałek Sejmu Elżbieta Witek i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

- Ale jest też wiele posłanek i posłów, którzy po prostu dobrze się prezentowali, jeżeli chodzi o ich pracę w Sejmie i prace w terenie, a często mają też bardzo długi staż. Są ludźmi doświadczonymi, są ludźmi, którzy także w bardzo trudnych czasach, bo nasza formacja polityczna zarówno pod tą pierwszą nazwą Porozumienie Centrum, jak i drugą bywała w bardzo dobrych czasach dla siebie i bywała także i w bardzo trudnych - podkreślił prezes PiS.

- To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą. Tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma ten wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że są też osoby z rządu, które nie mają doświadczenia parlamentarnego, ale tak, jak na przykład pan prof. Krzysztof Szczucki są naprawdę znakomicie przygotowane, jeżeli chodzi o pracę państwową w różnych dziedzinach, a szczególnie, jeżeli chodzi o dziedziny prawnicze.

Czyli krótko mówiąc z jednej strony mamy i kwalifikacje, i duże doświadczenie, a z drugiej strony mamy także ludzi, którzy przeszli - można powiedzieć - przez ogień i wodę, jeżeli chodzi o te ostatnie trzydzieści kilka lat. I te osoby na ogół mają także przeszłość z lat 80-tych - powiedział Kaczyński.