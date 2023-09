Oto pomysł Trzeciej Drogi na sfinansowanie obietnic wyborczych

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił pomysł na pozyskanie pieniędzy potrzebnych na realizację obietnic wyborczych Trzeciej Drogi. Wynika z niego, że ponad 42 mld zł mogłyby zostać w portfelach Polaków.

Szymon Hołownia na swoim profilu w serwisie społecznościowym X (poprzednio Twitter) przedstawił tabele wydatków i oszczędności, które będą proponowane przez Trzecią Drogę w ramach nowego układu politycznego. Jako oszczędności i nowe środki znalazły się pieniądze z funduszy europejskich, w tym z zablokowanego Krajowego Planu Odbudowy.

Fundusz Covidowy, uruchomiony w 2021, był projektem PiS-u, który według ugrupowania Szymona Hołowni stanowił element finansowania niepotrzebnych projektów przez obecną władzę i nie wspomagał samej walki z pandemią, dlatego powinien zostać zablokowany.

Oszczędności związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym w Baranowie mają dotyczyć zaprzestania realizacji tego kosztownego projektu. Te oszczędności jednakże dotyczyłyby jedynie okresu jego budowy.

W ramach inwestycji Trzecia Droga zapowiada: podniesienie wydatków na edukację do 6 proc. co kosztowałoby budżet państwa 30,2 mld złotych. Wzrost nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. tj. 14,5 mld złotych. Pakiet ZUS m.in. na chorobowe od pierwszego dnia 20,9 mld złotych. Rodzinny PIT kosztowałby budżet 3,5 mld złotych oraz wydatki na dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach, których sfinansowanie obciąży budżet państwa kwotą 3,1 mld złotych.

