Owsiak: ponad 224 mln zł zebrano podczas tegorocznego 30. Finału WOŚP

Podczas tegorocznego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 224 mln 376 tys. 706 zł 35 gr. - poinformował w środę w czasie gali szef WOŚP Jerzy Owsiak. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.

30. Finał WOŚP odbył się 30 stycznia br. pod hasłem "Przejrzyj na oczy".

W środę, w czasie uroczystej gali w Centrum Praskim Koneser, Jerzy Owsiak podsumował trzy dekady działalności WOŚP dziękując osobom i instytucjom zaangażowanym w jej projekty.

"Pokazaliśmy ludziom, że organizując się można robić rzeczy niezwykłe" - powiedział Owsiak.

Poinformował, że ze zbiórki w tym roku udało się zbierać 224 mln 376 tys. 706 zł 35 gr., czyli ponad 13,5 miliona złotych więcej, niż przed rokiem.

56,91 proc. zebranych w tym roku środków, czyli 127 mln 703 tys. 426 zł 61 gr. pochodziło ze zbiorek internetowych, a 42 proc. (95 mln. 134 tys. 700 zł 90 gr.) to pieniądze zebrane do puszek. Z darowizn rzeczowych udało się zebrać 1 mln 538 tys. 581 zł 84 gr., co stanowi 0,69 proc. zebranej kwoty.

Jedną z form zbiórki były w tym roku aukcje Allegro dla WOŚP, w ramach, których wystawiono m.in. rakietę Igi Świątek oraz wspólny z nią trening. W sumie w ramach aukcji Allegro dla WOŚP zebrano: 37 mln 414 tys. 104 zł 48 gr.

W akcję zaangażowanych było 1633 sztaby, w tym 90 zagranicznych m.in. w Nowym Jorku, Tokio, Sydney, Ankarze i Sztokholmie.

W trakcie jubileuszowej zbiórki wolontariusze kwestowali na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wśród zakupów, które Fundacja planuje dokonać z przeznaczeniem dla oddziałów i pododdziałów okulistyki dziecięcej, znajdują się urządzenia do diagnostyki i wykonywania operacji. Jednym z kluczowych zakupów ma być angiograf dwupłaszczyznowy, który pozwala na leczenie siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. Sprzęt ten umożliwia zastosowanie najnowocześniejszej metody leczenia nowotworu: chemioterapii dotętniczej.

Cel Finału to również uruchomienie pierwszego w Polsce centrum symulacji operacji okulistycznych, dzięki któremu specjaliści zajmujący się dziećmi będą mogli uczyć się odpowiednich ruchów i technik chirurgii wewnątrzgałkowej.

W czasie gali Owsiak powiedział także o wsparciu WOŚP dla Ukrainy. Poinformował, że 460 urządzeń znalazło się w szpitalach: w Użhorodzie, w Równem, Tarnopolu, Łucku, Czerwonogrodzie, Nowowołyńsku. "W trasie są kolejne transporty" - powiedział Owsiak wyjaśniając, że ze względów bezpieczeństwa nie powie, gdzie jadą. Wśród ofiarowanego sprzętu wymienił: kardiomonitory, pulsoksymetry, urządzenia USG, aparaty do znieczulania, aparaty RTG jezdne z ramieniem C.

W ubiegłym roku Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto orkiestry łącznie ponad 210 mln 813 tys. zł. Od początku działalności, na sprzęt i programy medyczne WOŚP zebrała ponad 1,5 mld zł.