Ozboba: Tusk powinien natychmiast wyrzucić Sikorskiego (aktualizacja)

Jako Solidarna Polska oczekujemy, że szef PO Donald Tusk natychmiast wyrzuci Radosława Sikorskiego, którego tweet w sprawie awarii gazociągu Nord Stream został wykorzystany przez rosyjską propagandę - oświadczył w sobotę poseł Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła w piątek zgłoszony przez USA i Albanię projekt rezolucji potępiającej Rosję za jej próbę aneksji terytorium Ukrainy i wzywającej ją do wycofania wojsk. Przeciwko projektowi zagłosowała tylko Rosja, mająca prawo weta. Cztery kraje wstrzymały się od głosu.

Poruszenie wywołało wystąpienie rosyjskiego dyplomaty na forum ONZ, który podziękował Radosławowi Sikorskiemu za wpis o Nord Stream. Kilka dni temu Sikorski zasugerował wpisem na Twitterze, że za uszkodzeniami rosyjsko-niemieckiego gazociągu stoją Stany Zjednoczone. "Thank you, USA (dziękujemy wam, USA)" - napisał b. szef MSZ.

Sikorski w kolejnym wpisie wyjaśnił również, że cieszy go, iż "Nord Stream, który zwalczały wszystkie polskie rządy od 20 lat, jest w 3/4 sparaliżowany". "To dobre dla Polski. Oby duńskie śledztwo ustaliło sprawców" - napisał. "Robocze hipotezy o tym, kto miał motyw i zdolność, aby to zrobić, stawiam naturalnie tylko we własnym imieniu" - podkreślił.

W sobotę politycy Solidarnej Polski zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową przed siedzibą PO, przypominając piątkowe wydarzenia, w tym podziękowania, które skierował do Sikorskiego rosyjski dyplomata w ONZ.

Ozdoba ocenił, że wydarzenie w ONZ jest "postawieniem kropki nad i nad karierą Radosława Sikorskiego". Zwracał uwagę, że w czasie gdy Polska pomaga Ukrainie w wojnie z Rosją, były szef MSZ i europoseł PO Radosław Sikorski "wpisuje się w narrację Federacji Rosyjskiej". "Gdzie jest Donald Tusk, gdzie jest Rafał Trzaskowski, gdzie są liderzy Platformy?" - pytał polityk SP.

"Gdzie jest Donald Tusk? Gdzie jest Rafał Trzaskowski. Gdzie są liderzy Platformy - pytał polityk Solidarnej Polski. "Radosław Sikorski był kiedyś drugą osobą w państwie, był ministrem spraw zagranicznych, to nie jest proszę państwa kretyn, a dzisiaj wpisuje się w narrację Federacji Rosyjskiej. Donald Tusk powinien natychmiast wyrzucić Radosława Sikorskiego" - podkreślił Ozdoba.

"Tego oczekujemy jako Solidarna Polska, że Donald Tusk natychmiast wyrzuci Radosława Sikorskiego. Koniec kariery tego człowieka już w tej chwili nastąpił. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on w przyszłości gdziekolwiek znalazł się na liście (wyborczej)" - dodał Ozdoba. Według niego, Sikorski przez Departament Stanu USA jest odbierany jako "rosyjska dezinformacja". "A co robi Donald Tusk? Milczy. A co robi Rafał Trzaskowski? Broni tego człowieka" - powiedział polityk SP.

Szef gabinetu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Marcin Sławecki zaznaczył, że Radosław Sikorski "nie jest żółtodziobem w polskiej polityce, nie jest w niej pierwszy dzień i wie, że słowa mają znaczenie".

"To Radosław Sikorski wpisuje się dzisiaj w rosyjską dezinformację, tak naprawdę stoi ręka w rękę z Rosją i oskarża największego polskiego sojusznika Stany Zjednoczone o akt terrorystyczny na Bałtyku. Dzisiaj opinia publiczna będzie mogła powiedzieć - +sprawdzam+. Bo to Donald Tusk nie odpowiada na słowa swojej prawej ręki, to politycy PO schowali głowę w piasek, a część polityków PO broni Radosława Sikorskiego. Dlatego też państwo, jako opinia publiczna macie możliwość powiedzenia +sprawdzam+, czy dla Donalda Tuska ważniejszy jest interes partyjny, czy interes Polski" - oświadczył.

Rzecznik PO Jan Grabiec odnosząc się do oczekiwań Solidarnej Polski ws. Sikorskiego powiedział PAP: "Myślę, że rząd powinien się dziś zajmować zupełnie innymi sprawami, niż tweety polityków opozycji".

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price oświadczył w środę, że "idea, że USA stały za wybuchami gazociągów Nord Stream, jest niedorzeczna i nie jest niczym więcej, niż funkcją rosyjskiej dezinformacji"; w czwartek wpis Sikorskiego został usunięty z Twittera.